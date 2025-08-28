रेगिस्तान की रेत पर गढ़ी Bollywood की यादें, जहाँ रेत बनी रोमांस और दर्द की कहानियों का मंच

Bollywood Movies and Song Scene have been shot in Desert: बॉलीवुड फिल्मों में रेगिस्तान सिर्फ सुंदर जगह नहीं होता। यह प्यार, जुदाई, दुख और संघर्ष दिखाने का तरीका बनता है। ‘Refugee’, ‘Lamhe’ और ‘हम दिल दे चुके सनम’ जैसी फिल्मों में रेगिस्तान ने रोमांस और दर्द को गहरा किया। कई गाने और कहानियाँ रेत पर फिल्माकर और खास बनीं। रेगिस्तान फिल्मों में इंसान की भावनाओं और अकेलेपन का प्रतीक है।