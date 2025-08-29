3,700 करोड़ की कमाई कर इन ऐतिहासिक फिल्में ने मचाई बॉक्स ऑफिस पर धूम,जीता दर्शकों का दिल

3,700 करोड़ की कमाई कर इन ऐतिहासिक फिल्में ने मचाई बॉक्स ऑफिस पर धूम,जीता दर्शकों का दिल
Biggest Bollywood Historic Movies: पिछले 10 सालों में कई फिल्मकारों ने राजा-महाराजाओं और रानियों की जिंदगी पर फिल्में बनाई। इन चार फिल्मों ने इतिहास रच दिया। सभी फिल्में ब्लॉकबस्टर रहीं और करीब 3700 करोड़ रुपये की कमाई करके बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया।
बाहुबली - द एपिक
बाहुबली फिल्म को रिलीज हुए 10 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर दोनों पार्ट को जोड़कर नई फिल्म "बाहुबली: द एपिक" बनाई गई है। इसका टीजर भी रिलीज हो चुका है। एस. एस. राजामौली के निर्देशन में बनी यह फिल्म माहिष्मती साम्राज्य और वहां के योद्धाओं की कहानी दिखाती है, जिसने दर्शकों का दिल जीत लिया ।
बाहुबली
10 जुलाई 2015 को रिलीज हुई "बाहुबली" का निर्देशन राजामौली ने किया। फिल्म में विशाल महल, युद्ध और भावनाओं का अनोखा संगम दिखाया गया। प्रभास, राणा दग्गुबाती, अनुष्का शेट्टी और तमन्ना जैसे सितारे नजर आए। 180 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने वर्ल्डवाइड लगभग 650 करोड़ रुपये कमाए और ब्लॉकबस्टर साबित हुई।
बाहुबली: द कन्क्लूजन
"कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा?" इस सवाल का जवाब दर्शकों को 2017 में मिला। फिल्म का बजट 250 करोड़ था और इसने 1700 करोड़ रुपये का वर्ल्डवाइड कलेक्शन किया। यह बॉलीवुड की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। पहले नंबर पर आमिर खान की "दंगल" थी जिसने 2000 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी।
पद्मावत
संजय लीला भंसाली के निर्देशन में बनी "पद्मावत" 25 जनवरी 2018 को रिलीज हुई। फिल्म में दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह और शाहिद कपूर नजर आए। राजस्थान और हरियाणा में विरोध के बावजूद फिल्म हिट रही। 190 करोड़ के बजट वाली इस मूवी ने 585 करोड़ रुपए का वर्ल्डवाइड कलेक्शन किया और 25 अवॉर्ड्स अपने नाम किए।
छावा
14 फरवरी 2025 को रिलीज हुई "छावा" फिल्म ने दर्शकों को भावुक कर दिया। कहानी छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे संभाजी महाराज के बलिदान और औरंगजेब की क्रूरता पर आधारित थी। क्लाइमैक्स में संभाजी का साहस देखकर दर्शक रो पड़े। विक्की कौशल ने मुख्य भूमिका निभाई।
छावा की सफलता
"छावा" 2025 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर बनी। फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 600 करोड़ और वर्ल्डवाइड 800 करोड़ रुपये से ज्यादा कमाए। इन फिल्मों ने यह साबित किया कि भारतीय दर्शक आज भी वीरता और इतिहास से जुड़ी कहानियों को खूब पसंद करते हैं।
