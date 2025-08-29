3,700 करोड़ की कमाई कर इन ऐतिहासिक फिल्में ने मचाई बॉक्स ऑफिस पर धूम,जीता दर्शकों का दिल

बाहुबली - द एपिक

बाहुबली फिल्म को रिलीज हुए 10 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर दोनों पार्ट को जोड़कर नई फिल्म "बाहुबली: द एपिक" बनाई गई है। इसका टीजर भी रिलीज हो चुका है। एस. एस. राजामौली के निर्देशन में बनी यह फिल्म माहिष्मती साम्राज्य और वहां के योद्धाओं की कहानी दिखाती है, जिसने दर्शकों का दिल जीत लिया ।