OTT प्लेटफॉर्म्स पर थ्रिलर वाली वेब सीरीज से लो ब्रेक, और वीकेंड पर घर बैठे परिवार संग देखो ये ठहाको से भरी वेब सीरीज

आजकल डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दर्शकों को हर तरह का कंटेंट आसानी से मिल जाता है। लंबे समय तक एक जैसे थ्रिलर और मारधाड़ वाले शो देखने के बाद अक्सर लोग ऊबने लगते हैं। ऐसे समय में हल्की-फुल्की पारिवारिक कहानियाँ और कॉमेडी से भरे शो मन को ताजगी देते हैं। इनमें रोज़मर्रा की जिदगी, छोटे-छोटे झगड़े, रिश्तों की गर्माहट और दोस्ती की मिठास को सरल और मज़ेदार अंदाज में दिखाया जाता है, जो परिवार संग देखने के लिए बिल्कुल उपयुक्त होते हैं।