  OTT प्लेटफॉर्म्स पर थ्रिलर वाली वेब सीरीज से लो ब्रेक, और वीकेंड पर घर बैठे परिवार संग देखो ये ठहाको से भरी वेब सीरीज

OTT प्लेटफॉर्म्स पर थ्रिलर वाली वेब सीरीज से लो ब्रेक, और वीकेंड पर घर बैठे परिवार संग देखो ये ठहाको से भरी वेब सीरीज

आजकल डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दर्शकों को हर तरह का कंटेंट आसानी से मिल जाता है। लंबे समय तक एक जैसे थ्रिलर और मारधाड़ वाले शो देखने के बाद अक्सर लोग ऊबने लगते हैं। ऐसे समय में हल्की-फुल्की पारिवारिक कहानियाँ और कॉमेडी से भरे शो मन को ताजगी देते हैं। इनमें रोज़मर्रा की जिदगी, छोटे-छोटे झगड़े, रिश्तों की गर्माहट और दोस्ती की मिठास को सरल और मज़ेदार अंदाज में दिखाया जाता है, जो परिवार संग देखने के लिए बिल्कुल उपयुक्त होते हैं।

By: Ananya verma Last Updated: August 28, 2025 21:41:55 IST
1/7

OTT का बढ़ता क्रेज

OTT प्लेटफॉर्म्स आज हर किसी की पहली पसंद बन चुके हैं। यहां बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड और वेब सीरीज तक हर तरह का कंटेंट मिलता है। हालांकि इसका एक नुकसान यह है कि यहां सेंसर की जरूरत नहीं होती। इसलिए मार-धाड़, थ्रिलर और खून-खराबा वाला कंटेंट ज्यादा दिखता है। अगर आप लंबे समय से ऐसा ही कंटेंट देखते आ रहे हैं तो आप बोर हो सक सकते हैं। ऐसे में परिवार संग हल्का-फुल्का और मजेदार कंटेंट देखना अच्छा विकल्प है।

2/7

Bakaiti

ZEE5 पर अगस्त की शुरुआत में आई Bakaiti इस समय चर्चा में है। इसमें 7 एपिसोड्स हैं और IMDb पर 7.4 रेटिंग मिली है। यह Gullak जैसी पारिवारिक कहानी और मस्ती से भरपूर है। सीरीज में कटारिया परिवार दिखाया गया है, जो आपको हंसी से लोटपोट कर देगा। अगर आप हंसी का बड़ा डोज लेना चाहते हैं तो इस वीकेंड Bakaiti आपके लिए सही चुनाव हो सकता है।

3/7

Gullak

Gullak SonyLIV पर उपलब्ध है और IMDb पर 9.1 रेटिंग पा चुकी है। इसमें मिश्रा परिवार की कहानी दिखाई गई है जिसे एक गुल्लक की जुबानी सुनाया जाता है। इसमें रोजमर्रा की छोटी-छोटी बातें और मस्ती आपको हंसाने के साथ अपने घर जैसी फीलिंग भी देती हैं। इसके मजेदार किरदार, खासकर मिश्रा जी और उनकी पड़ोसन, आपके चेहरे पर मुस्कान लाना कभी नहीं भूलते।

4/7

Panchayat

Panchayat सीरीज गांव की राजनीति, रिश्ते और सच्चाई को बहुत सरल और प्यारे अंदाज में दिखाती है। चप्पल चोरी का बवाल हो या ‘बनराकस’ के साथ तकरार, यह कहानी बिल्कुल घर जैसा अहसास देती है। इसके किरदार और संवाद सीधे दिल को छूते हैं। अगर आप हल्की-फुल्की, सच्ची और भावनात्मक कहानी देखना चाहते हैं, तो Panchayat परिवार संग देखने के लिए बेहतरीन विकल्प है।

5/7

Bada Naam Karenge

Amazon Prime Video पर उपलब्ध Bada Naam Karenge सूरज बड़जात्या की पारिवारिक कहानियों जैसी ही ताजगी लाता है। इसमें ऋतिक घनशानी और आयशा कदुस्कर की प्यारी स्टोरी दिखाई गई है। IMDb पर इसे 9.0 रेटिंग मिली है। यह सीरीज रिश्तों, अरेंज मैरिज और रोज़ के छोटे-छोटे झगड़ों को मजेदार तरीके से पेश करती है। Gullak वाले जमील खान भी इसमें नजर आते हैं। परिवार संग देखने के लिए यह बिल्कुल परफेक्ट है।

6/7

और भी चाॅइसिस

अगर आपको पारिवारिक और हल्की-फुल्की कहानियां पसंद हैं तो Family Aaj Kal और Raat Jawaan Hai जरूर देखें। Family Aaj Kal मिडिल क्लास परिवार की रोजमर्रा की हंसी-मजाक और चिंताओं को दिखाती है। वहीं, Raat Jawaan Hai तीन दोस्तों की दोस्ती और सपनों की प्यारी कहानी है। SonyLIV पर उपलब्ध ये दोनों सीरीज परिवार और दोस्तों संग बैठकर देखने लायक हैं और वीकेंड को खुशनुमा बना सकती हैं।

7/7

Disclaimer

यह जानकारी केवल पढ़ने और समझने के लिए है। किसी भी काम या फैसले के लिए हमेशा विशेषज्ञ की सलाह ज़रूर लें।

