Tripti Dimri: बोल्डनेस और ग्लैमर भरे आउटफिट्स से तृप्ति डिमरी ने ढाया कयामत का कहर
Tripti Dimri Sexy looks: त्रिप्ती डिमरी अपने अलग-अलग फैशन लुक्स से हमेशा चर्चा में रहती हैं। कभी वे सफेद बॉडीसूट और सी-थ्रू श्रग में एलिगेंट व बोल्ड अंदाज़ दिखाती हैं, तो कभी रेड स्लिट गाउन और मैचिंग लिपस्टिक में रॉयल ग्लैम लाती हैं। ऐसे ही कुछ और लुक्स यहाँ मौजूद है जो आपको भी आँखें रोकने पर मजबूर कर देंगीजेड
सफ़ेद बॉडीसूट और सी थ्रू शृग (Tripti dimri elegant and bold look)
तृप्ति डिमरी का ये लुक सादगी और बोल्डनेस का ख़ोबसूरत कॉम्बिनेशन है। उन्होंने सफ़ेद रंग का फिटेड बॉडीसूट पहना है, जिसके अपर हल्का, सी थ्रू शृग डाला हुआ है। ये ड्रेस अप उन्हें एक मॉडर्न और स्टाइलिश लुक दे रहा है। खुले बाल उनके लुक को नेचुरल और फ्रेश वाइब दे रहा है।
रेड गाउन और मैचिंग लिप शेड (Tripti Dimri royal look in Red Hot gown)
तृप्ति डिमरी का ये लुक ग्लैमरस और रॉयल लुक देता है। उन्होंने गहरे लाल रंग का डीप नेक गाउन पहना है, जिस में एक तरफ़ हाई स्लिट डिज़ाइन है। ये ऑउटफिट उनके स्टाइल को बोल्ड और कॉंफिडेंट टच देता है। मैचिंग रेड लिपस्टिक उनके पूरे लुक में ड्रामेटिक और अट्रैक्टिव असर डालती है। उनके हेयरस्टाइल और मिनिमल ईयररिंग्स, इस ड्रेस के एलिगेंसर को और निखार रही है।
तृप्ति डिमरी का रॉयल, ग्लैम लुक ( Tripti Royal Galm look)
तृप्ति डिमरी का ये लुक ग्लैम से भरपूर है। उन्होंने डीप नेक, शिमरी ऑरेंज रंग का ब्लाउज पहना है, जो रोशनी में चमकते हुए उनके स्टाइल को और निखार रहा है। इसके साथ पहने गए भारी और डिज़ाइनर झुमके पूरे ऑउटफिट में रॉयल टच दे रहा है। उनका मेकअप सॉफ्ट लेकिन ग्लोइंग है।
तृप्ति का प्लेफुल और बोल्ड अंदाज़ (Tripti’s playful and bold look)
तृप्ति डिमरी का ये कैजुअल और क्रिएटिव फोटोशूट स्टाइल का बेहतरीन उदाहरण है। उन्होंने लाल रंग के शॉर्ट्स पहने है और ऊपरी हिस्से को लाल चेरी डिज़ाइन वाले बैग से कवर किया है। ये लुक ये यूनिक वाइब दे रहा है। गोल्डन ईयररिंग्स इस लुक में हल्का ग्लैम टच जोड़ रहे है।
तृप्ति का फ्रेश बीच लुक (Tripti Dimri beach look)
ये लुक बीच और वेकेशन वाइब से भरपूर है। इन्होंने यहाँ नीले और सफ़ेद रंग की बिकिनी पहनी है। खुले बाल उनके लुक में नेचुरल और रिलैक्स्ड स्टाइल ऐड कर रहे है और पिंक लिप्स पूरे चेहरे को फ्रेश और ग्लोइंग टच दे रहे है।
Disclaimer
यह जानकारी सिर्फ फैशन और मनोरंजन के लिए है। इसमें इस्तेमाल की गई तस्वीरें और बातें खुले स्रोतों से ली गई हैं। हमारा मकसद किसी की निजी जिंदगी में दखल देना या उनका अपमान करना नहीं है। त्रिप्ती डिमरी की निजता और सम्मान का ध्यान रखा गया है, इसलिए इसे केवल फैशन के नजरिए से देखें।