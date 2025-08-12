Tripti Dimri: बोल्डनेस और ग्लैमर भरे आउटफिट्स से तृप्ति डिमरी ने ढाया कयामत का कहर

रेड गाउन और मैचिंग लिप शेड (Tripti Dimri royal look in Red Hot gown)

तृप्ति डिमरी का ये लुक ग्लैमरस और रॉयल लुक देता है। उन्होंने गहरे लाल रंग का डीप नेक गाउन पहना है, जिस में एक तरफ़ हाई स्लिट डिज़ाइन है। ये ऑउटफिट उनके स्टाइल को बोल्ड और कॉंफिडेंट टच देता है। मैचिंग रेड लिपस्टिक उनके पूरे लुक में ड्रामेटिक और अट्रैक्टिव असर डालती है। उनके हेयरस्टाइल और मिनिमल ईयररिंग्स, इस ड्रेस के एलिगेंसर को और निखार रही है।