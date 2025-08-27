स्टाइल क्वीन Malaika Arora के इस फोटोशूट में झलका उनका फिटनेस और फैशन का अंदाज, जिसने बटोरा सबका ध्यान

  • Home>
Malaika Arora Serving Hot Looks: मलाइका अरोड़ा बॉलीवुड की उन अदाकाराओं में से हैं जिन्होंने अपनी खूबसूरती, फिटनेस और स्टाइल से हमेशा लोगों का दिल जीता है। वे सिर्फ एक एक्ट्रेस ही नहीं बल्कि डांस, फैशन और फिटनेस की आइकन भी हैं। उम्र के साथ उनकी ग्रेस और भी बढ़ती गई है। चाहे रेड कार्पेट हो या कोई फोटोशूट, मलाइका हर बार अपने यूनिक और ग्लैमरस लुक से सबको चौंका देती हैं। मलाइका अरोड़ा हाल ही में एक फोटोशूट में बेहद खास और स्टाइलिश अंदाज में नजर आईं। उनके आउटफिट्स, मेकअप और हेयरस्टाइल हर तस्वीर में अलग और अनोखा टच दे रहे हैं। कहीं उनका लुक मॉडर्न और बोल्ड दिखा, तो कहीं शाही और ग्रेसफुल अंदाज में उन्होंने सबका ध्यान खींचा। इन तस्वीरों ने उनके ग्लैमरस स्टाइल का नया रूप सामने रखा है, जिसे देखना वाकई दिलचस्प है

By: Ananya verma Last Updated: August 27, 2025 11:26:29 IST
1/6

मलाइका अरोड़ा कि यूनिक और बोल्ड ड्रेस

इस तस्वीर में मलाइका अरोड़ा ने डार्क ब्लू कलर की हाई फैशन ड्रेस पहनी है, जिसका डिजाइन गोलाकार स्वर्ल पैटर्न में है। यह आउटफिट काफी यूनिक और बोल्ड लग रहा है। हाथ में मोती वाला ब्रैसलेट और रिंग मलाइका अरोड़ा के लुक को और ग्लैमरस बना रहा है।

2/6

मलाइका अरोड़ा का रेड वाइन ग्लैम

इस तस्वीर में मलाइका अरोड़ा ने डीप मैरून-रेड फ्रिंज ड्रेस में नजर आ रही हैं। डीप नेकलाइन ड्रेस को और आकर्षक बना रही है। मलाइका अरोड़ा ने सिल्वर डायमंड नेकलेस पहना है जो इस लुक में शाही टच जोड़ रहा है। पोज में उनकी स्टाइलिश मूवमेंट ग्लैम वाइब्स देती है।

3/6

मलाइका अरोड़ा काशिमरी व्हाइट ड्रेस में जलवा

इस तस्वीर में मलाइका अरोड़ा ने डीप नेक व्हाइट शिमरी गाउन पहना है, जिस पर सिल्वर वर्क उनकी खूबसूरती को और निखार रहा है। लंबे फ्लोइंग गाउन के साथ मलाइका अरोड़ा का ओपन वेवी हेयरस्टाइल उन्हें प्रिंसेस-लुक दे रही है। हल्का ग्लॉसी मेकअप, बोल्ड रेड लिपस्टिक और स्टाइलिश नेकपीस मलाइका अरोड़ा की एलीगेंस को और बढ़ा देते हैं। वह कैमरे के सामने कॉन्फिडेंट और ग्रेसफुल अंदाज में पोज देती नजर आती हैं।

4/6

मलाइका अरोड़ा का रॉयल गोल्डन ग्रेस लुक

इस तस्वीर में मलाइका अरोड़ा गोल्डन एंब्रॉयडर्ड ड्रेस और भारी गोल्डन फ्लोरल पैटर्न में दिखाई दे रही हैं। बड़े पर्ल ईयररिंग्स मलाइका अरोड़ा के लुक को रॉयल टच देते हैं। न्यूड मेकअप और डीप रेड लिप्स पूरे लुक को बैलेंस कर रहे हैं। कैमरे की ओरमलाइका अरोड़ा का क्लोज-अप पोज बहुत ही रॉयल और ग्रेसफुल लग रहा है।

5/6

मलाइका अरोड़ा का क्लासिक हेयर और मेकअपर

हेयरस्टाइल क्लासिक वेवी कर्ल्स में साइड पार्टिंग के साथ है, जो विंटेज लुक दे रहा है। मेकअप मिनिमल लेकिन ग्लोइंग है, न्यूड लिप्स, शाइनी हाइलाइट और शार्प कंटूर उनके चेहरे को परफेक्ट फ्रेम कर रहा है। पोज में मलाइका अरोड़ा का कॉन्फिडेंस साफ झलक रहा है।

6/6

Disclaimer

यह जानकारी सिर्फ मलाइका अरोड़ा के फोटोशूट और उनके लुक्स के बारे में है। इसका मकसद सिर्फ फैशन और स्टाइल को दिखाना है। इसमें किसी की निजी जिदगी से जुड़ी बात नहीं की गई है। इसे सिर्फ मनोरंजन और जानकारी के तौर पर पढ़ें।

