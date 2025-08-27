स्टाइल क्वीन Malaika Arora के इस फोटोशूट में झलका उनका फिटनेस और फैशन का अंदाज, जिसने बटोरा सबका ध्यान

Malaika Arora Serving Hot Looks: मलाइका अरोड़ा बॉलीवुड की उन अदाकाराओं में से हैं जिन्होंने अपनी खूबसूरती, फिटनेस और स्टाइल से हमेशा लोगों का दिल जीता है। वे सिर्फ एक एक्ट्रेस ही नहीं बल्कि डांस, फैशन और फिटनेस की आइकन भी हैं। उम्र के साथ उनकी ग्रेस और भी बढ़ती गई है। चाहे रेड कार्पेट हो या कोई फोटोशूट, मलाइका हर बार अपने यूनिक और ग्लैमरस लुक से सबको चौंका देती हैं। मलाइका अरोड़ा हाल ही में एक फोटोशूट में बेहद खास और स्टाइलिश अंदाज में नजर आईं। उनके आउटफिट्स, मेकअप और हेयरस्टाइल हर तस्वीर में अलग और अनोखा टच दे रहे हैं। कहीं उनका लुक मॉडर्न और बोल्ड दिखा, तो कहीं शाही और ग्रेसफुल अंदाज में उन्होंने सबका ध्यान खींचा। इन तस्वीरों ने उनके ग्लैमरस स्टाइल का नया रूप सामने रखा है, जिसे देखना वाकई दिलचस्प है