Sridevi movies: हवा हवाई से लेके मोम तक, हर किरदार में जान डाल देने वाली श्रीदेवी की कुछ सुनहरी फिल्में

Sridevi iconic movies: श्रीदेवी, भारत की मशहूर एक्ट्रेस थीं, जिन्होंने कई हिट फिल्में दीं। वह रोमांटिक, कॉमेडी और गंभीर सभी तरह के रोल अच्छे से करती थीं। उनकी खूबसूरती, नृत्य और भावनाओं को दिखाने की कला ने उन्हें खास बना दिया। मिस्टर इंडिया की चुलबुली “हवा हवाई” से लेकर मॉम की दृढ़ और माँ तक, हर भूमिका में उन्होंने दिल जीत लिया। उनकी सुंदरता, नृत्य और अभिनय ने उन्हें सिनेमा की अमर चांदनी बना दिया।

By: Ananya verma Last Updated: August 13, 2025 06:59:40 IST
1/7

मिस्टर इंडिया (Mister India)

अनिल कपूर के साथ इस सुपरहिट फिल्म में श्रीदेवी का "हवा हवाई" गाना आज भी मशहूर है। उन्होंने मजेदार और भावुक दोनों तरह का अभिनय बहुत अच्छे से किया।

2/7

निगाहें (Nigaahein)

यह एक सुपरनैचुरल थ्रिलर फिल्म थी, जिसमें श्रीदेवी का किरदार रहस्यमय और ग्लैमरस था। कहानी में रोमांच और थोड़ी डरावनी बातें भी थीं। उनका लुक और अभिनय लोगों को बहुत पसंद आया।

3/7

चांदनी (Chandni)

यश चोपड़ा की रोमांटिक फिल्म में श्रीदेवी ने अपनी खूबसूरती और नृत्य से दर्शकों का दिल जीत लिया। फिल्म के गाने और उनका सफ़ेद साड़ी वाला लुक आइकॉनिक बना। यश चोपड़ा की इस रोमांटिक फिल्म में श्रीदेवी के साथ ऋषि कपूर और विनोद खन्ना थे।

4/7

लम्हे (Lamhe)

इस अलग तरह की कहानी में श्रीदेवी ने एक साथ दो किरदार निभाए एक माँ और उसकी बेटी का। उन्होंने दोनों में मासूमियत और समझदारी बहुत अच्छे से दिखाई। फिल्म अपनी गहरी भावनाओं और खूबसूरत लोकेशन्स के लिए याद की जाती है।

5/7

इंग्लिश विंग्लिश (English Vinglish)

इस फिल्म में श्रीदेवी ने एक ऐसी गृहिणी का किरदार निभाया जो अंग्रेज़ी न जानने के कारण खुद को कम समझती है। कहानी दिखाती है कि कैसे वह अंग्रेज़ी सीखकर अपना आत्मविश्वास वापस पाती है और परिवार व समाज में सम्मान प्राप्त करती है। उनके सहज अभिनय और भावनाओं की गहराई ने इस भूमिका को बेहद खास बना दिया।

6/7

मॉम (MOM)

इस फिल्म में श्रीदेवी ने एक माँ का किरदार निभाया, जिसकी बेटी के साथ बुरा हादसा होता है। जब कानून मदद नहीं कर पाता, तो वह खुद न्याय पाने की कोशिश करती है। कहानी भावुक और रोमांच से भरी है, और श्रीदेवी का अभिनय बहुत असरदार रहा।

7/7

Disclaimer

यह जानकारी सिर्फ सामान्य ज्ञान और मनोरंजन के लिए है। फिल्मों के नाम, कलाकार और विवरण विभिन्न स्रोतों पर आधारित हैं। किसी भी तरह की गलती या अंतर के लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं।

