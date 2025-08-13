Sridevi movies: हवा हवाई से लेके मोम तक, हर किरदार में जान डाल देने वाली श्रीदेवी की कुछ सुनहरी फिल्में

Sridevi iconic movies: श्रीदेवी, भारत की मशहूर एक्ट्रेस थीं, जिन्होंने कई हिट फिल्में दीं। वह रोमांटिक, कॉमेडी और गंभीर सभी तरह के रोल अच्छे से करती थीं। उनकी खूबसूरती, नृत्य और भावनाओं को दिखाने की कला ने उन्हें खास बना दिया। मिस्टर इंडिया की चुलबुली “हवा हवाई” से लेकर मॉम की दृढ़ और माँ तक, हर भूमिका में उन्होंने दिल जीत लिया। उनकी सुंदरता, नृत्य और अभिनय ने उन्हें सिनेमा की अमर चांदनी बना दिया।