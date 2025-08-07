लगेगा सर चकराने और फटने लगेगी दिमाग की नसे, जब देखेंगे Ott पर मौजुद 5 South Psychological Thriller Movies, जो भरी है क्राइम और सस्पेंस से
Psychological thriller फिल्में आज कल काफ़ी चर्चित है। फिर चाहे बॉलीवुड कि हो या साउथ कि। हर कोई इसका दीवाना बनता जा रहा है। अगर आपको भी Psychological thriller फिल्में देखना पसंद है तो ये कुछ फिल्में आपको पसंद आयेंगी।
रत्सासन (डिज़्नी+ हॉटस्टार)
रत्सासन" (Ratsasan) एक 2018 की तमिल फिल्म है, जो एक साइको थ्रिलर है। फिल्म में, एक किरदार है जो अपने पिता की मृत्यु के बाद पुलिस अधिकारी बन जाता है, एक सीरियल किलर का पीछा करता है जो लड़कियों का अपहरण करके उनकी हत्या कर देता है। फिल्म में विष्णु विशाल, अमला पॉल और सरवनन ने मुख्य भूमिकाएँ निभाई हैं।
ट्रांस (अमेज़न प्राइम वीडियो)
ट्रांस" (Trance) 2020 की एक मलयालम मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म है, जिसे हिंदी में भी डब किया गया है. इस फिल्म का निर्देशन और निर्माण अनवर रशीद ने किया है और लेखन विंसेंट वडक्कन ने किया है. फिल्म में फहद फासिल, नज़रिया नाज़िम, और गौथम वासुदेव मेनन मुख्य भूमिकाओं में हैं.
मुंबई पुलिस (डिज़्नी+ हॉटस्टार)
"मुंबई पुलिस" 2013 की एक मलयालम मनोवैज्ञानिक थ्रिलर है । यह एसीपी एंटनी मोसेस की कहानी है , जो अपने दोस्त और साथी अधिकारी आर्यन की हत्या की जांच करता है । हालांकि, जांच के दौरान, एक दुर्घटना में एंटनी अपनी याददाश्त खो देता है और सच्चाई का पता लगाने के लिए उसे अपने कदमों को पीछे खींचना पड़ता है।
साइको (नेटफ्लिक्स):
साइको 2020 की एक भारतीय तमिल भाषा की मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म है, जिसका लेखन और निर्देशन मिस्किन ने किया है। फिल्म का निर्माण अरुण मोझी मनिकम ने डबल मीनिंग प्रोडक्शन के तहत किया है।एक युवा संगीतकार एक रहस्यमय और खतरनाक व्यक्ति के साथ उलझ जाता है, जिसके परिणाम चौंकाने वाली घटनाओं की एक श्रृंखला शुरू हो जाती है।
लूसिया (विभिन्न प्लेटफार्म)
लूसिया" (Lucia) 2013 की एक कन्नड़ मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म है, जिसे पवन कुमार ने लिखा और निर्देशित किया है। फिल्म में सतीश निनासम और श्रुति हरिहरन मुख्य भूमिकाओं में हैं। यह फिल्म एक ऐसे व्यक्ति के बारे में है जो अनिद्रा से पीड़ित है और लूसिया नामक एक दवा का उपयोग करता है, जो उसे स्पष्ट सपने देखने की अनुमति देती है।
disclaimer
इस सूची में शामिल फ़िल्में/वेब सीरीज/कहानियाँ केवल मनोरंजन और जानकारी के उद्देश्य से प्रस्तुत की गई हैं। इनमें दिखाए गए मानसिक स्वास्थ्य या मनोवैज्ञानिक विषय वास्तविक जीवन की जटिलताओं का पूर्ण प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते। यदि आपको या आपके किसी परिचित को मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी कोई समस्या हो, तो कृपया किसी विशेषज्ञ से सलाह लें। इस सामग्री का उद्देश्य किसी भी प्रकार की गलतफहमी या मानसिक आघात उत्पन्न करना नहीं है।