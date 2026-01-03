  • Home>
  2026 की सबसे चर्चित बॉलीवुड रोमांटिक फिल्में, देखने के लिए हो जाएं तैयार

2026 की सबसे चर्चित बॉलीवुड रोमांटिक फिल्में, देखने के लिए हो जाएं तैयार

Top bollywood romantic films to watch this year: साल 2026 बॉलीवुड प्रेमियों के लिए बेहद ही खास होने वाला है, क्योंकि इस साल कई बहुप्रतीक्षित रोमांटिक फिल्में बड़े पर्दे पर दस्तक देने की तैयारियों में जुटी हुई है. लेकिन, इस साल दिग्गज निर्देशकों के साथ-साथ नई जोड़ियां भी दर्शकों का मनोरंजन करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं. 


By: DARSHNA DEEP | Published: January 3, 2026 4:57:43 PM IST

Love and War - Photo Gallery
1/6

लव एंड वॉर

संजय लीला भंसाली की इस महागाथा फिल्म में रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और विक्की कौशल एक अनोखी प्रेम कहानी आपको देखने को मिलेगी.

You Might Be Interested In
Cocktail 2 - Photo Gallery
2/6

कॉकटेल 2

तो वहीं, शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना स्टारर यह फिल्म आधुनिक रिश्तों और रोमांस की एक नई झलक पेश करेगा.

Chand Mera Dil - Photo Gallery
3/6

चाँद मेरा दिल

इसके साथ ही धर्मा प्रोडक्शंस की इस फिल्म में अनन्या पांडे और लक्ष्य लालवानी की एक नई और ताज़ा रोमांटिक जोड़ी बॉस्स ऑफिस पर देखने को मिलेगी.

You Might Be Interested In
O Romeo - Photo Gallery
4/6

ओ रोमियो

विशाल भारद्वाज द्वारा निर्देशित इस फिल्म में शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी की केमिस्ट्री बड़े पर्दे पर आग लगाने के लिए पूरी तरह से तैयार है.

Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai - Photo Gallery
5/6

हाई जवानी तो इश्क होना है

वरुण धवन और मृणाल ठाकुर की यह फिल्म एक हल्की-फुल्की और युवा प्रेम कहानी पर आधारित होगी, जिससे देखने के लिए दर्शक बेसबरी से इंतजार कर रहे हैं.

You Might Be Interested In
Pati Patni Aur Woh 2 - Photo Gallery
6/6

पति पत्नी और वो 2

तो वहीं, कार्तिक आर्यन की यह सीक्वल फिल्म रोमांस के साथ-साथ कॉमेडी का भरपूर तड़का लेकर दर्शकों को हंसाने के लिए पूरी तरह से तैयार है.

2026 की सबसे चर्चित बॉलीवुड रोमांटिक फिल्में, देखने के लिए हो जाएं तैयार - Photo Gallery

