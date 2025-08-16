साड़ी हो या बैकलैस ब्लाउज, Janhvi kapoor ने हर अंदाज में जीता अपने फैंन्स का दिल

Janhvi Kapoor Param Sundari Promotional Looks: जान्हवी कपूर बॉलीवुड की खूबसूरत और टैलेंटेड एक्ट्रेस हैं। उन्होंने धड़क से करियर शुरू किया और गुंजन सक्सेना, मिली जैसी फिल्मों से अपनी एक्टिंग का हुनर दिखाया। हाल ही में उनके लुक्स, पिंक-व्हाइट साड़ी में बैकलेस ब्लाउज़, भारी ब्लाउज़ और बिंदी वाला ट्रेडिशनल अंदाज़, और फ्लोरल साड़ी के साथ ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी, ने सबका ध्यान खींचा। अब वह सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ रोमांटिक कॉमेडी फिल्म “Param Sundari” में नजर आएंगी, जो 29 अगस्त 2025 को रिलीज़ होगी और उनके करियर में नया मोड़ लाएगी