साड़ी हो या बैकलैस ब्लाउज, Janhvi kapoor ने हर अंदाज में जीता अपने फैंन्स का दिल
Janhvi Kapoor Param Sundari Promotional Looks: जान्हवी कपूर बॉलीवुड की खूबसूरत और टैलेंटेड एक्ट्रेस हैं। उन्होंने धड़क से करियर शुरू किया और गुंजन सक्सेना, मिली जैसी फिल्मों से अपनी एक्टिंग का हुनर दिखाया। हाल ही में उनके लुक्स, पिंक-व्हाइट साड़ी में बैकलेस ब्लाउज़, भारी ब्लाउज़ और बिंदी वाला ट्रेडिशनल अंदाज़, और फ्लोरल साड़ी के साथ ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी, ने सबका ध्यान खींचा। अब वह सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ रोमांटिक कॉमेडी फिल्म “Param Sundari” में नजर आएंगी, जो 29 अगस्त 2025 को रिलीज़ होगी और उनके करियर में नया मोड़ लाएगी
जान्हवी कपूर का बोल्ड और सेक्सी अंदाज
इस तस्वीर में जान्हवी कपूर एक खूबसूरत पिंक और वाइट कलर की साड़ी में बेहद आकर्षक दिख रही है। साड़ी की पस्टेल रंगत उसकी कोमलता को निखार है। लेकिन असली ध्यान खींच रहा है जान्हवी कपूर का बैकलेस ब्लाउज।
जान्हवी कपूर हॉटनेस ओवरलोडेड
इस तस्वीर में जान्हवी पिंक और वाइट साड़ी के साथ फ्रंट पोज देती नजर आ रही है। उनके खुले बाल और बैकलेस ब्लाउज और भी बोल्ड लुक दे रहे है। एक हाथ से बालो को सहलाने का अंदाज उनके कॉन्फिडेंस और हॉटनेस को दोगुना कर रहा है। खुले टेरेस पर उनकी यह अदा एकदम फिल्मी लग रही है।
जान्हवी कपूर का देसी अंदाज
यहाँ जान्हवी कपूर का लुक पूरी तरह से दिलकश दिखाई देता है। उन्होंने बैकलेस ब्लाउज पहना है, जिसकी डोरियों पर मोतियों जैसे खूबसूरत बीड्स जड़े हुए है। पीछे से दिए गए पोज में उनके बालो में सजा गजरा और बड़ी झुमकी उनकी खूबसूरती को और निखार रहे है।
जान्हवी कपूर ट्रेडिशनल लुक
इस तस्वीर में जान्हवी का लुक पूरी देसी वाइब दे रहा है। फ्रंट पोज में उन्होंने हैवी डिज़ाइन वाला ब्लाउज पहना है, साथ ही गले में खूबसूरत नेकलेस पहना है। चेहरे पर किया गया ट्रेडिशनल मेकअप और माथे की लाल बिंदी उनके लुक को और भी ग्रेसफुल और आकर्षक बना रही है।
गुलाबी साड़ी में जान्हवी कपूर का जलव
इस तस्वीर में जान्हवी कपूर पिंक साड़ी में बेहद खूबसूरत नजर आ रही है। उनके लुक को पूरा कर रही है चमकदार ऑक्सीडीसेड ज्वेलरी, जो साड़ी के साथ बिलकुल मैच कर रही है। खुले बाल और देसी मेकअप उनकी नजाकत को और निखार रहा है।
जान्हवी कपूर की कातिल स्माइल
इस तस्वीर में जान्हवी कपूर नें पिंक फ्लोरल साड़ी के साथ बैकलेस ब्लाउज पहना हैं। बैक पोज देते हुए अपनी अदाओ का जलवा बिखेर रही हैं। नाक में सजी हुई नथ (nose ring) उनके लुक को हॉट लुक दे रही है। उनकी किलर स्माइल पूरे अंदाज़ को हॉट और ग्रेसफुल दोनों बना देती है।
Disclaimer
इस लेख में दी गई जानकारी और तस्वीरों का विवरण केवल मनोरंजन और सामान्य जानकारी के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया है। यहाँ पर जान्हवी कपूर के लुक्स और अंदाज़ का वर्णन उनके सार्वजनिक रूप से उपलब्ध फोटो और खबरों पर आधारित है। इसका किसी की निजी जिंदगी या छवि को ठेस पहुँचाने का कोई इरादा नहीं है। पाठकों से अनुरोध है कि इसे केवल मनोरंजन और फैशन प्रेरणा के रूप में ही लें।