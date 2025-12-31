  • Home>
  • Gallery»
  • इस सप्ताह की OTT रिलीज (29 दिसंबर, 2025 – 4 जनवरी, 2026)

इस सप्ताह की OTT रिलीज (29 दिसंबर, 2025 – 4 जनवरी, 2026)

OTT Releases This Week: लोकप्रिय OTT प्लेटफॉर्म्स पर इस सप्ताह रिलीज होने वाली नवीनतम फिल्मों, सीरीज, डॉक्यूमेंट्री और स्पेशल शो की जानकारी आपको इस खबर में देखने को मिलेगी.  आपके साल के अंत और नए साल की बिंज-वाचिंग (लगातार देखने) के लिए ये बेहतरीन विकल्प हैं. 


By: DARSHNA DEEP | Published: December 31, 2025 12:59:15 PM IST

Follow us on
Google News
Khaki: The Bengal Chapter - Photo Gallery
1/6

खाकी: द बंगाल चैप्टर

30 दिसंबर पश्चिम बंगाल की पृष्ठभूमि पर आधारित एक रोमांचक क्राइम ड्रामा, जो पुलिस जांच, राजनीति और सत्ता के संघर्ष को दर्शाती है.

You Might Be Interested In
Indian Police Force - Photo Gallery
2/6

इंडियन पुलिस फोर्स

तो वहीं, 1 जनवरी को आई एक्शन से भरपूर यह सीरीज भारतीय पुलिस के विशिष्ट अधिकारियों के इर्द-गिर्द घूमती है, जो बड़े शहरों में आतंकवाद का मुकाबला करते हैं.

Show Time - Photo Gallery
3/6

शोटाइम

इसके अलावा 29 दिसंबर हिंदी फिल्म उद्योग के पर्दे के पीछे की चकाचौंध, महत्वाकांक्षा और आपसी प्रतिस्पर्धा की एक नाटकीय झलक.

You Might Be Interested In
Rocket Boys - Photo Gallery
4/6

रॉकेट बॉयज़

2 जनवरी भारत के शीर्ष वैज्ञानिकों की प्रेरणादायक यात्रा नवाचार, चुनौतियों और भावनात्मक क्षणों के साथ निरंतर आगे बढ़ती है.

Dunki Diaries - Photo Gallery
5/6

डंकी डायरीज

3 जनवरी शक्तिशाली कहानी के माध्यम से सपनों, प्रवासन (माइग्रेशन) और अस्तित्व के संघर्ष पर केंद्रित एक मर्मस्पर्शी नाटक है.

You Might Be Interested In
Big Boss - Photo Gallery
6/6

बिग बॉस

इस सप्ताह जारी नए एपिसोड घर के अंदर हाई-वोल्टेज ड्रामा, चौंकाने वाले मोड़ और तीव्र प्रतिद्वंद्विता लेकर आते हैं.

Tags:
Amazon Prime videoBinge WatchingCrime Dramasentertainment newsOTT Series
इस सप्ताह की OTT रिलीज (29 दिसंबर, 2025 – 4 जनवरी, 2026) - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

इस सप्ताह की OTT रिलीज (29 दिसंबर, 2025 – 4 जनवरी, 2026) - Photo Gallery
इस सप्ताह की OTT रिलीज (29 दिसंबर, 2025 – 4 जनवरी, 2026) - Photo Gallery
इस सप्ताह की OTT रिलीज (29 दिसंबर, 2025 – 4 जनवरी, 2026) - Photo Gallery
इस सप्ताह की OTT रिलीज (29 दिसंबर, 2025 – 4 जनवरी, 2026) - Photo Gallery