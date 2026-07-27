इंजीनियरिंग छोड़ बनी मॉडल, फिर फिल्मी दुनिया में मचाया धमाल, 1 फोटोशूट से बदली किस्मत

बहन नुपुर ने किया फोटोशूट

कहा जाता है कि कृति सेनन की बहन नुपुर ने उनकी कुछ तस्वीरें क्लिक कर सोसल मीडिया पर शेयर की थीं. ये तस्वीरें उनकी एक्टिंग के करियर की पहली सीढ़ी बनीं. 27 जुलाई 1990 को नई दिल्ली में जन्मीं कृति सेनन के पिता राहुल सेनन एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं. उनकी मां गीता सेनन दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रह चुकी हैं. कृति ने दिल्ली से ही अपनी पढ़ाई पूरी की. इसके बाद नोएडा से बीटेक पूरा किया.