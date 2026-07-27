इंजीनियरिंग छोड़ बनी मॉडल, फिर फिल्मी दुनिया में मचाया धमाल, 1 फोटोशूट से बदली किस्मत
Kriti Sanon: बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. वे अपनी एक्टिंग के साथ ही खूबसूरती और बेहिचक बात करने के लिए भी जानी जाती हैं. हालांकि बहुत कम लोग जानते हैं कि उनकी किस्मत एक फोटोशूट से शुरू हुई थी, जो उनकी बहन नुपुर ने की थी. इसके बाद उन्होंने फिल्मी इंडस्ट्री में काम शुरू किया. उन्होंने अपनी काबीलियत से फिल्म इंडस्ट्री में खास जगह बनाई.
बहन नुपुर ने किया फोटोशूट
कहा जाता है कि कृति सेनन की बहन नुपुर ने उनकी कुछ तस्वीरें क्लिक कर सोसल मीडिया पर शेयर की थीं. ये तस्वीरें उनकी एक्टिंग के करियर की पहली सीढ़ी बनीं. 27 जुलाई 1990 को नई दिल्ली में जन्मीं कृति सेनन के पिता राहुल सेनन एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं. उनकी मां गीता सेनन दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रह चुकी हैं. कृति ने दिल्ली से ही अपनी पढ़ाई पूरी की. इसके बाद नोएडा से बीटेक पूरा किया.
दोस्तों ने दी थी सलाह
उनकी हाइट और कॉन्फिडेंट देखकर उनके दोस्तों ने उनसे मॉडलिंग करने की सलाह दी थी. शुरुआत में कृति ने इस बारे में नहीं सोचा लेकिन बाद में उन्होंने किस्मत आजमाने का मन बनाया. इसके लिए उनकी बहन नुपुर ने उनका साथ निभाया. नुपुर ने उनकी कुछ तस्वीरें क्लिक कीं और उन्हें ही ऑनलाइन मॉडलिंग कॉन्टेस्ट के लिए भेजा गया.
शुरू हुआ मॉडलिंग करियर
किस्मत ने कृति का साथ दिया और वो कॉन्टेस्ट की विनर बन गईं. इसके बाद उन्होंने फोटोग्राफर डब्बू रत्नानी के साथ पोर्टफोलियो शूट किया और उनका मॉडलिंग करियर शुरू हुआ. मॉडलिंग के बाद उन्होंने एक्टिंग करियर में कदम रखा.
तेलुगु और हिंदी फिल्मों में डेब्यू
2014 में उन्होंने अपनी पहली फिल्म '1: नेनोक्काडाइन' से एक्टिंग करियर की शुरुआत की. ये एक तेलुगुफिल्म थी, जिसमें वे महेश बाबू के साथ नजर आई थीं. उसी साल उन्होंने टाइगर श्रॉफ के साथ फिल्म 'हीरोपंती' में काम किया और हिंदी फिल्मों में डेब्यू किया. इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्मफेयर अवॉर्ड में बेस्ट फीमेल डेब्यू का अवॉर्ड भी मिला था.
तमाम बेहतरीन एक्टर्स के साथ किया काम
इसके बाद कृति ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और शाहरुख खान, आयुष्मान खुराना, कार्तिक आर्यन, सुशांत सिंह राजपूत, राजकुमार राव, शाहिद कपूर और वरुण धवन जैसे तमाम एक्टर्स के साथ काम किया. 2021 में आई मिमी उनके करियर की बेस्ट फिल्म रही, जिसमें उन्होंने एक सरोगेट मदद का किरदार निभाया था. इसके लिए उन्हें नेशनल फिल्म अवॉर्ड में बेस्ट एक्ट्रेस का सम्मान मिला और फिल्मफेयर अवॉर्ड भी मिला.