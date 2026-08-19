Emraan Hashmi Wife: कौन हैं इमरान हाशमी की पत्नी, बॉलीवुड की चकाचौंध से दूर क्या करती हैं?

Emraan Hashmi Wife: बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता इमरान हाशमी इन दिनों अपनी फिल्म ‘आवारापन 2’ की सफलता की वजह से चर्चा में बने हुए हैं. उनकी फिल्म ने अब तक 100 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर ली है. 14 अगस्त को रिलीज हुई उनकी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं. फिल्म की सफलता के बाद इमरान हाशमी की पत्नी परवीन शाहानी भी काफी खूश नजर आ रही हैं. उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर इमरान पर जमकर प्यार लुटाया है. ऐसे में आइए जानते हैं कि परवीन शाहानी कौन हैं?