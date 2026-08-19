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Emraan Hashmi Wife: कौन हैं इमरान हाशमी की पत्नी, बॉलीवुड की चकाचौंध से दूर क्या करती हैं?

Emraan Hashmi Wife: बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता इमरान हाशमी इन दिनों अपनी फिल्म ‘आवारापन 2’ की सफलता की वजह से चर्चा में बने हुए हैं. उनकी फिल्म ने अब तक 100 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर ली है. 14 अगस्त को रिलीज हुई उनकी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं. फिल्म की सफलता के बाद इमरान हाशमी की पत्नी परवीन शाहानी भी काफी खूश नजर आ रही हैं. उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर इमरान पर जमकर प्यार लुटाया है. ऐसे में आइए जानते हैं कि परवीन शाहानी कौन हैं?


By: Sohail Rahman | Published: August 19, 2026 3:34:23 PM IST

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परवीन शाहानी कौन हैं? - Photo Gallery
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परवीन शाहानी कौन हैं?

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, परवीन शाहानी एक स्कूल टीचर रह चुकी हैं. हालांकि, शादी के बाद उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी हैं. फिलहाल वो हाउसवाइफ हैं और अपनी फैमिली का ख्याल रख रहीं हैं.

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कैसे हुई थी मुलाकात?

परवीन शाहानी और इमरान हाशमी एक-दूसरे को स्कूल-कॉलेज के दिनों से जानते थे. दोनों की दोस्ती धीरे-धीरे प्यार में बदल गई और इसके बाद उन्होंने करीब साढ़े छह साल तक एक-दूसरे को डेट किया.

कब हुई थी शादी? - Photo Gallery
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कब हुई थी शादी?

लंबे समय तक रिलेशनशिप में रहने के बाद दोनों ने दिसंबर 2006 में शादी करने का फैसला किया. कपल ने इस्लामिक रीति-रिवाज से शादी की थी. 2010 में परवीन और इमरान ने बेटे अयान हाशमी का वेलकम किया.

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2014 में उनके बेटे अयान को पहली स्टेज का कैंसर डिटेक्ट हुआ था. लंबे इलाज के बाद 2019 में वो पूरी तरह कैंसर से मुक्त हो गए. इस मुश्किल दौर में परवीन अपने परिवार और बेटे अयान की सबसे बड़ी ताकत बनी रहीं.

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इंस्टाग्राम पर कितने फॉलोअर्स हैं?

परवीन शाहानी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. इंस्टाग्राम पर उनके करीब 34 हजार फॉलोअर्स हैं. वो अक्सर इमरान हाशमी के साथ अपनी खूबसूरत तस्वीरें और फैमिली मोमेंट्स शेयर करती रहती हैं.

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लाइमलाइट से रहती हैं दूर

इमरान हाशमी की पत्नी परवीन शाहानी लाइमलाइट से दूर रहती हैं. इमरान हाशमी अपनी पर्सनल लाइफ में अपनी पत्नी से खूब प्यार करते हैं. वो अपनी पत्नी के प्रति पूरी तरह से डेडिकेटेड और वन-वुमन मैन हैं.

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फिल्मी पार्टियों से रहती हैं दूर

परवीन शाहानी फिल्मी पार्टियों और रेड कार्पेट इवेंट्स में बहुत कम नजर आती हैं और बेहद सादगी से अपनी जिंदगी जीना पसंद करती हैं.

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खूबसूरती में बड़ी-बड़ी एक्ट्रेस को देती हैं टक्कर

परवीन शाहानी बेहद खूबसूरत और ग्लैमरस हैं. इंडियन हो या वेस्टर्न, वो हर लुक में अपने फैंस के होश उड़ा देती हैं. परवीन अपनी खूबसूरती और स्टाइलिश अंदाज से बॉलीवुड की बड़ी-बड़ी एक्ट्रेसेस को भी कड़ी टक्कर देती हैं.

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