  पार की सारी हदें… इन बॉलीवुड एक्टर ने दिए एक से बढ़कर एक लव सीन्स; पर्दे पर देख फैंस हुए बेकाबू!

पार की सारी हदें… इन बॉलीवुड एक्टर ने दिए एक से बढ़कर एक लव सीन्स; पर्दे पर देख फैंस हुए बेकाबू!

Actors Who Redefined Love Stories: कई बॉलीवुड एक्टर्स ने बोल्ड, एडल्ट-थीम वाली फिल्में चुनीं, उन्होंने अपने कम्फर्ट ज़ोन और नियमों को खुद चुनौती दी. मैच्योर और बोल्ड कहानियों को अपनाकर, उन्होंने मेनस्ट्रीम कहानी कहने के तरीके को बढ़ाया, यह साबित किया कि इंटेंसिटी, रियलिज्म और रिस्क लेना करियर और सिनेमा को नई ऊंचाई पर ले जाता है. 


By: Preeti Rajput | Published: January 16, 2026 12:53:07 PM IST

पार की सारी हदें… इन बॉलीवुड एक्टर ने दिए एक से बढ़कर एक लव सीन्स; पर्दे पर देख फैंस हुए बेकाबू! - Photo Gallery
1/9

बॉलीवुड ने मैच्योरिटी को चुना

कुछ एक्टर्स ने एडल्ट कहानियों -इच्छा, जुनून, शक्ति को अपनाया, जिन्हें संयम और इरादे के साथ संभाला गया.

2/9

रणबीर कपूर

रणबीर ने जुनून को दिखाने वाली फिल्मों में बोल्ड कहानी कहने का तरीका अपनाया, यह साबित करते हुए कि मेनस्ट्रीम स्टार बिना किसी बदलाव के इंटेंस, एडल्ट कहानियों को निभा सकते हैं.

3/9

इमरान हाशमी

इरोटिक थ्रिलर से जुड़े इमरान ने इंटीमेसी को साइकोलॉजी के साथ मिलाया. उनकी पसंद ने एक अलग युग को आकार दिया जहां मैच्योर थीम ने किरदार और सस्पेंस को आगे बढ़ाया.

4/9

शाहिद कपूर

शाहिद के एडल्ट-थीम वाले किरदारों ने बहस छेड़ दी थी. उन्होंने बताया कि स्पष्ट भावनाएं मेनस्ट्रीम सिनेमा में कैसे फिट होती हैं।

5/9

राजकुमार राव

शुरुआती एक्सपेरिमेंटल विकल्पों ने कहानी कहने के तरीके के रूप में इंटीमेसी को अपनाया, एडल्ट थीम का इस्तेमाल किरदार को गहरा करने के लिए किया, न कि उससे ध्यान भटकाने के लिए.

6/9

नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी

नवाज़ुद्दीन के रियलिज्म ने वर्जित विषयों को जीवंत कर दिया. उनके परफॉर्मेंस ने मैच्योर थीम को परेशान करने वाला लेकिन जमीनी बनाया, तमाशे के बजाय सच्चाई को प्राथमिकता दी.

7/9

विक्की कौशल

विक्की ने ईमानदारी और संयम के साथ एडल्ट रिश्तों को दिखाया, शॉक वैल्यू के बजाय कमज़ोरी और नतीजों पर ध्यान केंद्रित किया.

8/9

9/9

मैच्योर कहानियां

साथ मिलकर, इन एक्टर्स ने मैच्योर कहानी कहने के तरीके को सामान्य बनाया, बॉलीवुड के बदलते परिदृश्य में जटिलता, सहमति और नतीजों के लिए जगह बनाई.

Tags:
emraan hashmiEmraan Hashmi hothot actorsRanbir Kapoor
