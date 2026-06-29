इमरान हाशमी की ऐसी 8 रोमांटिक मूवी, जिन्हें देख आपका भी मन करेगा प्रेम में पड़ने का
Emraan Hashmi Romantic Movies: अगर आप अपने पार्टनर के साथ मूवी डेट प्लान कर रहे हैं और समझ नहीं आ रहा कि क्या देखें, तो इमरान हाशमी की रोमांटिक फिल्में बेहतरीन विकल्प हो सकती हैं. प्यार, रिश्तों, इमोशंस और शानदार म्यूजिक से भरपूर ये फिल्में कपल्स के बीच काफी लोकप्रिय हैं. आइए जानते हैं डेट नाइट के लिए इमरान हाशमी की 8 बेहतरीन फिल्मों के बारे में.
खास हैं इमरान हाशमी की फिल्में?
इमरान हाशमी की फिल्मों को रोमांस और म्यूजिक का शानदार मेल माना जाता है. उनकी कई फिल्मों में प्यार, रिश्तों की गहराई, इमोशनल मोमेंट्स और यादगार गाने देखने को मिलते हैं. यही वजह है कि डेट नाइट पर कपल्स अक्सर उनकी फिल्मों को देखना पसंद करते हैं. अगर आप भी अपने पार्टनर के साथ कुछ अच्छा और मनोरंजक देखना चाहते हैं तो यह लिस्ट आपके काम आ सकती है.
जन्नत
साल 2008 में रिलीज हुई 'जन्नत' इमरान हाशमी के करियर की सबसे लोकप्रिय फिल्मों में गिनी जाती है. फिल्म में उनके साथ सोनल चौहान नजर आई थीं. रोमांस और इमोशनल पलों से भरपूर इस फिल्म के गाने आज भी लोगों के बीच काफी लोकप्रिय हैं. डेट नाइट पर देखने के लिए यह एक अच्छा विकल्प माना जाता है.
तुम मिले
'तुम मिले' में इमरान हाशमी और सोहा अली खान मुख्य भूमिका में नजर आए थे. यह फिल्म प्यार, बिछड़ने और दोबारा मिलने जैसे भावनात्मक पहलुओं को दिखाती है. फिल्म का संगीत और इसकी प्रेम कहानी इसे कपल्स के बीच खास बनाती है. डेट नाइट के दौरान यह फिल्म आपको और आपके पार्टनर को पसंद आ सकती है.
गैंगस्टर
इमरान हाशमी, कंगना रनौत और शाइनी आहूजा स्टारर 'गैंगस्टर' को बॉलीवुड की यादगार रोमांटिक फिल्मों में शामिल किया जाता है. फिल्म के कई गाने आज भी लोगों की पसंदीदा प्लेलिस्ट का हिस्सा हैं. अगर आप रोमांस और इमोशनल कहानी वाली फिल्म देखना चाहते हैं तो यह अच्छा विकल्प हो सकता है.
आवारापन
'आवारापन' इमरान हाशमी की सबसे चर्चित फिल्मों में से एक है. इस फिल्म में प्यार, जज्बात और रिश्तों की अहमियत को दिखाया गया है. इसके गाने भी काफी लोकप्रिय हुए थे. जो कपल्स भावनात्मक कहानियां पसंद करते हैं, वे इस फिल्म को अपनी वॉचलिस्ट में शामिल कर सकते हैं.
हमारी अधूरी कहानी
विद्या बालन और इमरान हाशमी की यह फिल्म रोमांस पसंद करने वालों के बीच काफी लोकप्रिय है. फिल्म में रिश्तों और भावनाओं को प्रमुखता से दिखाया गया है. इसका संगीत भी काफी पसंद किया गया था. अगर आप डेट नाइट पर इमोशनल लव स्टोरी देखना चाहते हैं तो यह फिल्म अच्छी पसंद हो सकती है.
मर्डर
'मर्डर' उन फिल्मों में शामिल है जिसने इमरान हाशमी को रोमांटिक फिल्मों का बड़ा चेहरा बना दिया. फिल्म के गाने और इसकी कहानी ने दर्शकों का खूब ध्यान खींचा था. आज भी यह उनकी सबसे चर्चित फिल्मों में गिनी जाती है. कपल्स के लिए यह एक दिलचस्प विकल्प हो सकता है.
जहर
अगर आपने इमरान हाशमी की लोकप्रिय फिल्में पहले ही देख ली हैं तो 'जहर' और 'क्रूक' भी डेट नाइट के लिए अच्छे विकल्प हो सकते हैं. दोनों फिल्मों में रोमांस के साथ इमोशनल पहलू भी देखने को मिलते हैं. इनके गाने और कहानी इन्हें दर्शकों के बीच खास बनाते हैं. आप अपनी पसंद के अनुसार इनमें से किसी भी फिल्म को चुन सकते हैं.