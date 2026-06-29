इमरान हाशमी की ऐसी 8 रोमांटिक मूवी, जिन्हें देख आपका भी मन करेगा प्रेम में पड़ने का

खास हैं इमरान हाशमी की फिल्में?

इमरान हाशमी की फिल्मों को रोमांस और म्यूजिक का शानदार मेल माना जाता है. उनकी कई फिल्मों में प्यार, रिश्तों की गहराई, इमोशनल मोमेंट्स और यादगार गाने देखने को मिलते हैं. यही वजह है कि डेट नाइट पर कपल्स अक्सर उनकी फिल्मों को देखना पसंद करते हैं. अगर आप भी अपने पार्टनर के साथ कुछ अच्छा और मनोरंजक देखना चाहते हैं तो यह लिस्ट आपके काम आ सकती है.