Emraan Hashmi Alia Bhatt Relation: इमरान हाशमी का आलिया भट्ट से क्या रिश्ता है? वो पारिवारिक कनेक्शन, जिसके बारे में नहीं जानते होंगे आप

Emraan Hashmi Alia Bhatt Relationship: इमरान हाशमी इन दिनों अपनी हालिया रिलीज फिल्म आवारापन 2 की सफलता के कारण खूब चर्चा की वजह बने हुए हैं. उनकी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बंपर कमाई कर रही है. उनकी फिल्म ने अब तक 100 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर ली है. जहां इमरान हाशमी खुद बॉलीवुड के बड़े अभिनेताओं में से एक हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनका बॉलीवुड की मशहूर अदाकार आलिया भट्ट से खास रिश्ता है. आइए जानते हैं कि इमरान और आलिया के बीच क्या रिश्ता है?