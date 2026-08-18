Emraan Hashmi Alia Bhatt Relation: इमरान हाशमी का आलिया भट्ट से क्या रिश्ता है? वो पारिवारिक कनेक्शन, जिसके बारे में नहीं जानते होंगे आप
Emraan Hashmi Alia Bhatt Relationship: इमरान हाशमी इन दिनों अपनी हालिया रिलीज फिल्म आवारापन 2 की सफलता के कारण खूब चर्चा की वजह बने हुए हैं. उनकी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बंपर कमाई कर रही है. उनकी फिल्म ने अब तक 100 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर ली है. जहां इमरान हाशमी खुद बॉलीवुड के बड़े अभिनेताओं में से एक हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनका बॉलीवुड की मशहूर अदाकार आलिया भट्ट से खास रिश्ता है. आइए जानते हैं कि इमरान और आलिया के बीच क्या रिश्ता है?
इमरान हाशमी का आलिया भट्ट से क्या रिश्ता है?
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, यह पारिवारिक रिश्ता इमरान हाशमी की दादी मशहूर अभिनेत्रीी पूर्णिमा से जुड़ा है, जिनका असली नाम मेहरबानो मोहम्मद अली था. वह शिरीन मोहम्मद अली की बहन थीं, जो फिल्म निर्माता महेश भट्ट और मुकेश भट्ट की मां थीं.
इमरान के पिता महेश भट्ट के फर्स्ट कजिन थे
महेश भट्ट आलिया भट्ट के पिता हैं और इमरान के पिता अनवर हाशमी महेश भट्ट के कजिन ब्रदर थे, इसलिए इमरान और आलिया सेकंड कजिन हैं और एक ही बड़े परिवार का हिस्सा हैं.
इमरान की दादी का बॉलीवुड से कनेक्शन
इमरान की दादी पूर्णिमा (मेहरबानो) अपने समय की जानी-मानी अभिनेत्री थीं. उन्होंने 1940 के दशक से हिंदी सिनेमा में काम किया और कई फिल्मों में नजर आईं.
अमिताभ की जंजीर में किया काम
इमरान की दादी पूर्णिमा ने अमिताभ बच्चन की मशहूर हिट फिल्म जंजीर में उनके साथ स्क्रीन भी शेयर की थी. हालांकि उनका रोल छोटा था, लेकिन असरदार था.
इमरान की दादी ने की थी 2 शादी
मेहरबानो ने शुरुआत में सैयद शौकत हाशमी (इमरान के दादा) से शादी की थी. हालांकि, जब वह शादी टूट गई तो उन्होंने प्रोड्यूसर-डायरेक्टर भगवान दास वर्मा से शादी कर ली थी.
इमरान हाशमी के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स
इमरान हाशमी हाल ही में आवारापन-2 में नजर आए, जिसे दर्शकों द्वारा खूब पसंद किया जा रहा है. यह फिल्म उनकी 2007 की हिट फिल्म आवारापन का सीक्वल है और इसमें वह शिवम पंडित के किरदार में वापसी कर रहे हैं.
आवारापन 2 ने अब तक कितनी कमाई की है?
इमरान हाशमी की फिल्म आवारापन 2 ने भारत में पहले ही 90 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर ली है और दुनिया भर में 100 करोड़ रुपये से ज्यादा का कलेक्शन किया है.