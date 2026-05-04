‘आवारापन’ से लेकर ‘जहर’ तक, देखें इमरान हाशमी की ये रोमांटिक फिल्में, बना देंगी आपका दिन
Emraan Hashmi Romantic Movies: इमरान हाशमी बॉलीवुड के जाने-माने अभिनेताओं में शुमार हैं. उन्होंने अपने करियर में जबरदस्त फिल्में की हैं. आज हम आपको एक्टर की रोमांटिक फिल्मों के बारे में बताएंगे, जो आपका दिल जीत लेंगे.
तुमसा नहीं देखा
इस रोमांटिक फिल्म ने दर्शकों को दीवाना बना लिया था. फिल्म की कहानी की बात करें, तो इसमें विक्की (इमरान हाशमी) को रिया (उदिता गोस्वामी) से प्यार हो जाता है, लेकिन जल्द ही उसे रिया के गहरे राज़ पता चल जाते हैं. जैसे-जैसे उनका रिश्ता आगे बढ़ता है, विक्की प्यार और धोखे के जाल में उलझ जाता है.
राज 3
साल 2012 में हॉरर-रोमांटिक फिल्म 'राज 3' रिलीज हुई थी. फिल्म में ईर्ष्या और द्वेष से ग्रस्त एक अभिनेत्री एक उभरते सितारे का करियर बर्बाद करने के लिए काले जादू का सहारा लेती है. इसके बाद कहानी में अहम मोड़ आता है. यह फिल्म लोगों को बहुत रास आई थी. फिल्म में इमरान हाशमी के अलावा बिपाशा बसु और ईशा गुप्ता थे.
जहर
ज़हर एक रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है. फिल्म की कहानी की बात करें, तो पुलिस अधिकारी राहुल (इमरान हाशमी) अपनी पत्नी सोनिया के प्रति प्रेम और सिमरन के साथ प्रेम प्रसंग के बीच फंसा हुआ है. फिल्म में इमरान हाशमी के साथ उदिता गोस्वामी और शमिता शेट्टी नजर आई थी.
जन्नत
फिल्म 'जन्नत' में इमरान हाशमी नाम का एक युवक गरीबी से बचने के लिए अवैध सट्टेबाजी और मैच फिक्सिंग में शामिल हो जाता है. जैसे-जैसे वह अपराध की दुनिया में आगे बढ़ता है, उसे ज़ोया (सोनल चौहान) से प्यार हो जाता है, लेकिन वह अपने खतरनाक जीवनशैली और बेहतर जीवन के सपनों के बीच संतुलन बनाने के लिए संघर्ष करता है.
गैंग्सटर अ लव स्टोरी
इस फिल्म में गैंगस्टर मकबूल के साथ एक खतरनाक रिश्ते में फंसी सिमरन को अपने प्यार और बेहतर जीवन की चाहत के बीच चुनाव करना होता है. अपराध और धोखे के बीच, उसे यह कठिन फैसला लेना होता है.
वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई
यह क्राइम ड्रामा अंडरवर्ल्ड डॉन सुल्तान मिर्जा और उसके शागिर्द शोएब के उदय के बारे में है, जिनकी महत्वाकांक्षा एक ऐसे विश्वासघात को जन्म देती है जो मुंबई के अंडरवर्ल्ड को हमेशा के लिए बदल देता है.
आवारापन
इस फिल्म की बात करें, तो इसने इमरान हाशमी को काफी पॉपुलर कर दिया था. फिल्म की कहानी की बात करें, तो इसमें शाहिद नाम का एक किलर उस महिला से प्यार कर बैठता है जिसे मारने का उसे जिम्मा सौंपा गया है. और इस घटना के बाद वह अपराधबोध से जूझता है. फिल्म में इमरान हाशमी के साथ श्रिया शरन मुख्य भूमिका में थीं.
आशिक बनाया आपने
यह फिल्म साल 2005 में रिलीज हुई थी. इसमें इमरान हाशमी के साथ तनुश्री दत्ता मुख्य भूमिका में थीं. फिल्म की कहानी की बात करें, तो इसमें समीर (इमरान हाशमी) को शनाया (तनुश्री दत्ता) से प्यार हो जाता है. समीर के जुनूनी प्यार और शनाया के छिपे हुए अतीत के कारण उनका रिश्ता काफी खतरनाक हो जाता है. फिल्म की कहानी ने लोगों का दिल जीतने का काम किया था.