‘आवारापन’ से लेकर ‘जहर’ तक, देखें इमरान हाशमी की ये रोमांटिक फिल्में, बना देंगी आपका दिन

आशिक बनाया आपने

यह फिल्म साल 2005 में रिलीज हुई थी. इसमें इमरान हाशमी के साथ तनुश्री दत्ता मुख्य भूमिका में थीं. फिल्म की कहानी की बात करें, तो इसमें समीर (इमरान हाशमी) को शनाया (तनुश्री दत्ता) से प्यार हो जाता है. समीर के जुनूनी प्यार और शनाया के छिपे हुए अतीत के कारण उनका रिश्ता काफी खतरनाक हो जाता है. फिल्म की कहानी ने लोगों का दिल जीतने का काम किया था.