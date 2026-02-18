Emmanuel Macron: फ्रांस के राष्ट्रपति ने इन भारतीय सितारों को बता दिया ‘लीजेंड’, जानें कौन-कौन है शामिल

Bollywood News: भारतीय सिनेमा और बॉलीवुड की चर्चा सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों तक है. वहीं भारतीय इंडस्ट्री के सितारों को विदेशों से इनविटेशन आते हैं. ऐसा ही कुछ फ्रांस में देखने को मिला. दरअसल, फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुएल मैक्रों और फर्स्ट लेडी ब्रिगिट मैक्रों भारत के डिप्लोमैटिक दौरे पर हैं. इतना ही नहीं वो मंगलवार को मुंबई पहुंचे और वहां बॉलीवुड सेलेब्रिटीज़ से खास बातचीत की. प्रेसिडेंट ने अनिल कपूर, मनोज बाजपेयी, ज़ोया अख्तर और दूसरे सेलेब्रिटीज़ के साथ तस्वीरें भी पोस्ट कीं और उन्हें ‘इंडियन सिनेमा के लेजेंड्स’ कहा.