  Emmanuel Macron: फ्रांस के राष्ट्रपति ने इन भारतीय सितारों को बता दिया 'लीजेंड', जानें कौन-कौन है शामिल

Emmanuel Macron: फ्रांस के राष्ट्रपति ने इन भारतीय सितारों को बता दिया ‘लीजेंड’, जानें कौन-कौन है शामिल

Bollywood News: भारतीय सिनेमा और बॉलीवुड की चर्चा सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों तक है. वहीं भारतीय इंडस्ट्री के सितारों को विदेशों से इनविटेशन आते हैं. ऐसा ही कुछ फ्रांस में देखने को मिला. दरअसल, फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुएल मैक्रों और फर्स्ट लेडी ब्रिगिट मैक्रों भारत के डिप्लोमैटिक दौरे पर हैं. इतना ही नहीं वो मंगलवार को मुंबई पहुंचे और वहां बॉलीवुड सेलेब्रिटीज़ से खास बातचीत की. प्रेसिडेंट ने अनिल कपूर, मनोज बाजपेयी, ज़ोया अख्तर और दूसरे सेलेब्रिटीज़ के साथ तस्वीरें भी पोस्ट कीं और उन्हें ‘इंडियन सिनेमा के लेजेंड्स’ कहा.


By: Heena Khan | Last Updated: February 18, 2026 11:36:26 AM IST

Emmanuel Macron: फ्रांस के राष्ट्रपति ने इन भारतीय सितारों को बता दिया ‘लीजेंड’, जानें कौन-कौन है शामिल - Photo Gallery
1/6

फ्रांस के प्रेसिडेंट ‘इंडियन सिनेमा के लेजेंड्स’ के साथ

प्रेसिडेंट मैक्रों ने बॉलीवुड सेलेब्रिटीज़ के साथ अपनी मीटिंग की कई तस्वीरें अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट कीं, और लिखा, “Aux côtés de légendes du cinéma indien. La culture nous rassemble,” जिसका मतलब है “इंडियन सिनेमा के लेजेंड्स के साथ. कल्चर हमें एकजुट करता है.”

Emmanuel Macron: फ्रांस के राष्ट्रपति ने इन भारतीय सितारों को बता दिया ‘लीजेंड’, जानें कौन-कौन है शामिल - Photo Gallery
2/6

तस्वीरों में दिखे भारतीय सितारे

बता दें कि पहली तस्वीर में प्रेसिडेंट मैक्रों और लेडी ब्रिजिट मनोज, अनिल, ज़ोया, ऋचा चड्ढा, शबाना आज़मी, रिकी केज और दूसरों के साथ पोज़ देते हुए दिख रहे हैं.

Emmanuel Macron: फ्रांस के राष्ट्रपति ने इन भारतीय सितारों को बता दिया ‘लीजेंड’, जानें कौन-कौन है शामिल - Photo Gallery
3/6

अनिल कपूर भी दिखे

कुछ तस्वीरों में अनिल और ऋचा प्रेसिडेंट और खास लोगों से बातचीत करते हुए भी दिख रहे हैं, जबकि एक और ग्रुप तस्वीर में वे सभी गेटवे ऑफ़ इंडिया पर पोज़ देते हुए दिख रहे हैं.

Emmanuel Macron: फ्रांस के राष्ट्रपति ने इन भारतीय सितारों को बता दिया ‘लीजेंड’, जानें कौन-कौन है शामिल - Photo Gallery
4/6

अनिल कपूर, रिकी केज की सामने आईं तस्वीरें

अनिल ने अपने X  हैंडल पर भी इस मुलाकात की तस्वीरें पोस्ट करते हुए लिखा, “प्रेसिडेंट इमैनुएल मैक्रों और उनकी प्यारी पत्नी, ब्रिगिट के साथ एक प्रेरणा देने वाली दोपहर बिताई, जिसमें सिनेमा, कल्चर और भारत और फ्रांस के बीच मज़बूत पुल पर विचार शेयर किए गए. भारत x फ्रांस के लिए. और भी कई कहानियाँ जो बताई जानी बाकी हैं.” तस्वीरों में वो प्रेसिडेंट मैक्रों से हाथ मिलाते और अपनी पत्नी, ब्रिगिट के साथ बातचीत करते दिख रहे हैं.

Emmanuel Macron: फ्रांस के राष्ट्रपति ने इन भारतीय सितारों को बता दिया ‘लीजेंड’, जानें कौन-कौन है शामिल - Photo Gallery
5/6

रिकी का रिएक्शन

रिकी ने प्रेसिडेंट और फर्स्ट लेडी के साथ क्लिक की गई तस्वीरें भी पोस्ट कीं, जो उन्होंने सेलिब्रिटीज़ से बातचीत से पहले ही पोस्ट की थीं. उन्होंने लिखा, “अपने दोस्तों, फ्रांस के प्रेसिडेंट @emmanuelmacron और मैडम ब्रिगिट मैक्रों के साथ समय बिताना मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है.

Emmanuel Macron: फ्रांस के राष्ट्रपति ने इन भारतीय सितारों को बता दिया ‘लीजेंड’, जानें कौन-कौन है शामिल - Photo Gallery
6/6

क्या बोले रिकी

इसके आगे लिखा कि मैं उनके साथ उनके प्रेसिडेंशियल प्लेन में कई मीटिंग्स में हिस्सा लेने और इंडिया-फ्रांस ईयर ऑफ़ इनोवेशन के उद्घाटन में फ्रेंच डेलीगेशन के हिस्से के तौर पर गया था. और भी बहुत कुछ आने वाला है. दोनों महान देशों के लिए शानदार डेवलपमेंट. बहुत रोमांचक समय. और फ़ोटो के लिए स्वाइप करें.”

Emmanuel Macron: फ्रांस के राष्ट्रपति ने इन भारतीय सितारों को बता दिया ‘लीजेंड’, जानें कौन-कौन है शामिल - Photo Gallery

