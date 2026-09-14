Elvish Yadav Controversies: कभी सांप के जहर वाला केस, तो कभी गमला चोरी का आरोप; इन विवादों में फंस चुके हैं बिग बॉस विनर एल्विश यादव

मनीषा रानी संग डेटिंग की अफवाहें

एल्विश यादव और मनीषा रानी अच्छे दोस्त माने जाते थे और बिग बॉस ओटीटी 2 के दौरान वे अक्सर साथ में समय बिताते थे. यूट्यूबर को मनीषा को झलक दिखला जा 11 के सेट से लेने जाते हुए भी देखा गया था. हालांकि उनके डेटिंग की अफवाहें कुछ समय से चल रही थीं, लेकिन अब दोनों ने सोशल मीडिया पर एक-दूसरे को अनफॉलो कर दिया है.