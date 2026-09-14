Elvish Yadav Controversies: कभी सांप के जहर वाला केस, तो कभी गमला चोरी का आरोप; इन विवादों में फंस चुके हैं बिग बॉस विनर एल्विश यादव
Elvish Yadav: बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 के विनर और एक्टर एल्विश यादव का विवादों से गहरा नाता रहा है. उनका नाम रेव पार्टी में सांपों की जहर की तस्करी में भी आया. इतना ही नहीं, एल्विश पर गमला चोरी का भी आरोप है. जानिए उनके कुछ खास विवाद के बारे में.
सांप के जहर मामले में फंसे
एल्विश यादव पर रेव पार्टियों में नशीली दवा के रूप में सांप का जहर प्राप्त करने का आरोप लगाया गया है. इस मामले में उन पर मुकदम भी दर्ज हुआ था. स्नेक वेनम नमूने की रिपोर्ट में कोबरा क्रेट प्रजाति के सांप के जहर की पुष्टि होने के बाद यूपी पुलिस ने यूट्यूबर को गिरफ्तार कर लिया था.
चुम दरांग पर नस्लवादी टिप्पणी
एल्विश यादव ने बिग बॉस 18 की कंटेस्टेंट चुम दरांग को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी. उन्होंने चुम के नाम और पसंद को लेकर नस्लवादी विवादित बयान दिया था, जिसके बाद उनकी काफी आलोचना हुई.
मैक्सटर्न संग विवाद के कारण सुर्खियों में थे
एल्विश यादव और यूट्यूबर मैक्सटर्न के बीच सार्वजनिक तौर पर मारपीट का मामला सामने आया था. मैक्सटर्न ने एल्विश पर हमला करने और जान से मारने की कोशिश का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई थी. हालांकि, बाद में उन्होंने शिकायत वापस ले ली और दोनों ने सोशल मीडिया पर सुलह की जानकारी दी.
मनीषा रानी संग डेटिंग की अफवाहें
एल्विश यादव और मनीषा रानी अच्छे दोस्त माने जाते थे और बिग बॉस ओटीटी 2 के दौरान वे अक्सर साथ में समय बिताते थे. यूट्यूबर को मनीषा को झलक दिखला जा 11 के सेट से लेने जाते हुए भी देखा गया था. हालांकि उनके डेटिंग की अफवाहें कुछ समय से चल रही थीं, लेकिन अब दोनों ने सोशल मीडिया पर एक-दूसरे को अनफॉलो कर दिया है.
गमला चोरी का था आरोप
गुरुग्राम में G20 सम्मेलन के बाद गमले चोरी का एक वीडियो वायरल हुआ था. दावा किया गया कि जिस कार में गमले रखे जा रहे थे, वह एल्विश यादव के नाम से जुड़ी थी. हालांकि, इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई थी.