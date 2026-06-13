क्या होगा अगर एलन मस्क अपनी ट्रिलियन डॉलर की संपत्ति दुनिया में बांट दें? आपके हिस्से में आएंगे इतने रुपये

SpaceX के शानदार स्टॉक मार्केट डेब्यू के बाद, टेक अरबपति एलन मस्क दुनिया के पहले ट्रिलियनेयर बन गए हैं. उनकी कुल संपत्ति $1.1 ट्रिलियन (₹83 लाख करोड़ से ज़्यादा) के आंकड़े को पार कर गई है. इस अपार संपत्ति ने सोशल मीडिया पर इस बात पर बहस छेड़ दी है कि अगर वे अपनी पूरी संपत्ति दुनिया की आबादी के बीच बराबर-बराबर बांट दें, तो हर व्यक्ति को कितना पैसा मिलेगा.