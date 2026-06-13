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क्या होगा अगर एलन मस्क अपनी ट्रिलियन डॉलर की संपत्ति दुनिया में बांट दें? आपके हिस्से में आएंगे इतने रुपये

SpaceX के शानदार स्टॉक मार्केट डेब्यू के बाद, टेक अरबपति एलन मस्क दुनिया के पहले ट्रिलियनेयर बन गए हैं. उनकी कुल संपत्ति $1.1 ट्रिलियन (₹83 लाख करोड़ से ज़्यादा) के आंकड़े को पार कर गई है. इस अपार संपत्ति ने सोशल मीडिया पर इस बात पर बहस छेड़ दी है कि अगर वे अपनी पूरी संपत्ति दुनिया की आबादी के बीच बराबर-बराबर बांट दें, तो हर व्यक्ति को कितना पैसा मिलेगा.


By: Anshika thakur | Published: June 13, 2026 2:29:07 PM IST

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Trillionaire Milestone

अपनी कंपनियों की वैल्यू में जबरदस्त बढ़ोतरी के बाद, एलन मस्क की नेट वर्थ $1 ट्रिलियन के आंकड़े को पार कर गई, जिससे वे दुनिया के पहले ट्रिलियनेयर बन गए.

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Massive Fortune

एक ट्रिलियन डॉलर एक बहुत बड़ी रकम है इसे $1,000,000,000,000 लिखा जाता है और ज्यादातर लोगों के लिए इसकी विशालता का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है.

Elon Musk Net Worth - Photo Gallery
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Per Person Share

अगर मस्क अपनी पूरी संपत्ति दुनिया की आबादी के बीच बराबर-बराबर बांट दें, तो हर व्यक्ति को लगभग $120–$122 (करीब ₹10,000–₹10,500) मिलेंगे.

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Bigger Than GDP

उनकी संपत्ति ज़्यादातर देशों की GDP से भी ज्यादा है जो उनकी संपत्ति के विशाल पैमाने को दिखाता है.

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South Africa Comparison

मस्क की नेट वर्थ उनके जन्मस्थान, दक्षिण अफ्रीका की GDP से दोगुनी से भी ज्यादा है.

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Millions of Homes

एक ट्रिलियन डॉलर से लाखों घर खरीदे जा सकते हैं जिससे पता चलता है कि यह रकम असल में कितनी बड़ी है.

एलन मस्क ट्रिलियनेयर - Photo Gallery
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Ahead of Billionaires

मस्क दूसरे अरबपतियों से बहुत आगे हैं उनकी संपत्ति दुनिया के कई सबसे अमीर लोगों की कुल नेट वर्थ से भी ज्यादा है.

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Wealth Sources

उनकी ज्यादातर संपत्ति कैश के रूप में नहीं है‌ बल्कि SpaceX और Tesla जैसी कंपनियों में उनकी हिस्सेदारी की वैल्यू से जुड़ी है.

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