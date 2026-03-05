Elnaaz Norouzi: अपने ही वतन जानें से डर रही गुरु रंधावा की हीरोइन! खमेनेई की मौत के बाद अब ईरानियों को सता रहा किसका डर?

Elnaaz Norouzi: ईरानी एक्टर एलनाज नोरौजी अपने देश में मौजूदा सरकार की खुलकर आलोचना करती रही हैं. इस हफ़्ते की शुरुआत में सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की हत्या का जश्न मनाने के बाद एक्टर सुर्खियों में आ गईं. एक नए इंटरव्यू में, सेक्रेड गेम्स से मशहूर हुईं एक्टर ने कहा है कि उनका विरोध सरकार से है, पूरे देश से नहीं, और कहा कि जब तक मौजूदा सरकार सत्ता में है, वह घर नहीं लौट सकतीं.