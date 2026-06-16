न हरमनप्रीत, न स्मृति मंधाना… ये है महिला क्रिकेट की सबसे अमीर खिलाड़ी, इन 4 जगहों से छापती हैं पैसे!
World’s Richest Woman Cricketer: इन दिनों इंग्लैंड और वेल्स में आईसीसी विमेंस टी20 वर्ल्ड कप खेला जा रहा है. इस मेगा टूर्नामेंट में दुनिया की कई स्टार महिला क्रिकेटर्स खेल रही हैं. इनमें से कई महिला खिलाड़ियों की नेटवर्थ करोड़ों में हैं. अक्सर लोगों को लगता है कि भारत की स्टार महिला बल्लेबाज स्मृति मंधाना दुनिया की सबसे अमीर क्रिकेटर हैं. हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है. मंधाना भारत की सबसे अमीर महिला क्रिकेटर हैं, जबकि दुनिया की सबसे अमीर महिला क्रिकेटर ऑस्ट्रेलिया की ऑलराउंडर एलिस पेरी हैं. जानिए एलिस पेरी की नेटवर्थ…
कौन हैं एलिस पेरी?
35 साल की एलिस पेरी ऑस्ट्रेलिया की स्टार ऑलराउंडर हैं, जो इस समय महिला विश्व कप 2026 में खेल रही हैं. वह दुनिया की सबसे अमीर महिला क्रिकेटर हैं.
सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बड़ी कमाई
एलिस पेरी क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से खूब कमाई करती हैं. वह ऑस्ट्रेलिया बोर्ड के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में एलीट कैटेगरी में हैं. इसके तहत एलिस पेरी को हर साल करीब 200,000 डॉलर यानी लगभग 1.6 करोड़ रुपये मिलते हैं.
फ्रेंचाइजी क्रिकेट से मोटी कमाई
स्टार ऑलराउंडर एलिस पेरी फ्रेंचाइजी क्रिकेट से भी मोटी कमाई करते हैं. ऑस्ट्रेलिया की विमेंस बिग बैश लीग (WBBL) में सिडनी सिक्सर्स की ओर से खेलने के लिए एलिस पेरी को 100,000 डॉलर यानी करीब 83 लाख रुपये हर साल मिलते हैं. इसके अलावा यूके के द हंड्रेड में खेलने के लिए भी हर सीजन लाखों रुपये मिलते हैं.
WPL में कितनी सैलरी?
भारत की विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) से भी एलिस पेरी को मोटी रकम मिलती है. RCB ने एलिस पेरी को 2 करोड़ रुपये की सालाना सैलरी पर रिटेन किया हुआ है.
ब्रांड एंडोर्समेंट से कितनी कमाई?
एलिस पेरी की कमाई का एक बड़ा हिस्सा ब्रांड एंडोर्समेंट से आता है. वह ग्लोबल लेवल पर ब्रांड्स का प्रमोशन करती हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, एलिस पेरी एक एड डील के लिए 50 लाख से 1 करोड़ रुपये तक चार्ज करती हैं. वह पिछले 12 सालों से Adidas से जुड़ी हुई हैं.
एलिस पेरी की नेटवर्थ
एलिस पेरी की कुल नेटवर्थ 13.5-14 मिलियन डॉलर आंकी गई है. इसकी कीमत भारतीय रुपयों में 115 से 120 करोड़ रुपये होती है.
एलिस पेरी की लग्जरी लाइफ
एलिस पेरी अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल जीती हैं, लेकिन वह फिजूलखर्ची से दूर रहती हैं. ऑस्ट्रेलिया में पेरी का एक आलीशान बंगला है, जिसकी कीमत करोड़ों में है. इसके अलावा उन्हें कारों का भी शौक है. उनके पास एक Lexus CT 200h, Toyota 86 और Toyota Corolla जैसी लग्जरी कारें हैं.
एलिस पेरी का क्रिकेट करियर
एलिस पेरी को महिला क्रिकेट की बेहतरीन ऑलराउंडर्स में गिना जाता है. एलिस पेरी ने WT20I में 118 पारियों में 2,333 बनाए हैं और 127 विकेट भी लिए हैं. इसके अलावा WODI में एलिस पेरी के नाम 168 मैचों में 4,581 रन और 166 विकेट दर्ज हैं.