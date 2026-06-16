न हरमनप्रीत, न स्मृति मंधाना… ये है महिला क्रिकेट की सबसे अमीर खिलाड़ी, इन 4 जगहों से छापती हैं पैसे!

World’s Richest Woman Cricketer: इन दिनों इंग्लैंड और वेल्स में आईसीसी विमेंस टी20 वर्ल्ड कप खेला जा रहा है. इस मेगा टूर्नामेंट में दुनिया की कई स्टार महिला क्रिकेटर्स खेल रही हैं. इनमें से कई महिला खिलाड़ियों की नेटवर्थ करोड़ों में हैं. अक्सर लोगों को लगता है कि भारत की स्टार महिला बल्लेबाज स्मृति मंधाना दुनिया की सबसे अमीर क्रिकेटर हैं. हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है. मंधाना भारत की सबसे अमीर महिला क्रिकेटर हैं, जबकि दुनिया की सबसे अमीर महिला क्रिकेटर ऑस्ट्रेलिया की ऑलराउंडर एलिस पेरी हैं. जानिए एलिस पेरी की नेटवर्थ…