Elli AvrRam ने ब्लैक साड़ी में दिया सेक्सी पोज, फैंस हुए उनके दीवाने और बोले- वाह!

Elli AvrRam ने ब्लैक साड़ी में दिया सेक्सी पोज, फैंस हुए उनके दीवाने और बोले- वाह!
एली अवराम एक बेहद खूबसूरत और टैलेंटेड एक्ट्रेस हैं, कुछ दिनों पहले उनका नाम एक फेमस यूट्यूबर आशीष चंचलानी के साथ जोड़ा गया था ऐसे रूमर्स उड़े थे की वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। कुछ समय बाद यह बात सामने आई की दोनों का एक साथ म्यूजिक वीडियो आने वाला हैं। एली अवराम एक बार फिर अपनी ब्लैक साड़ी को लेकर काफी चर्चा में आ गयी हैं, फैंस इस लुक में उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं। एली इन कुछ तस्वीरों में बेहद हॉट और सेक्सी नजर आ रही हैं।
एली ने साड़ी में दिया सेक्सी पोज (Ellie gave a sexy pose in a saree)
इस तस्वीर में एली ब्लैक साड़ी में सेक्सी पोज देती हुई नजर आ रही हैं, उनके फैंस हमेशा उनके वेस्टर्न लुक की तो जमकर तारीफ करते हैं लेकिन इस बार वो लोग एली के इस साड़ी वाले लुक के दीवाने हो गए हैं।
एली न्यूड मेकअप लुक में लगी हॉट (Elli Avram looks hot in nude makeup look)
एली ने इस फोटो में बेहद खूबसूरत ब्लैक साड़ी पहन रखी और उनके इस लुक को उन्होंने न्यूड मेकअप के साथ कम्पलीट किया हैं। एली ने इस तस्वीर में ब्लैक बिंदी , नोज़रिंग और कानों में बेहद खूबसूरत झुमके पहन रखे हैं।
एली की सुंदरता में झुमको और बिंदी ने लगाई चार चाँद (Elli Avram looks more beautiful with her earrings and bindi)
इस तस्वीर में एली ने सुन्दर साड़ी को पहन कर उसकी खूबसूरती और बढ़ा दी हैं साथ ही उनकी माथे पर लगी छोटी बिंदी, प्यारे झुमके उनकी खूबसूरती में और चार चाँद लगा रहे हैं। एली के इस लुक की लोग जमकर तारी कर रहे हैं।
एली की पतली कमर ने ढाया कहर (She proudly flaunts her sexy figure)
इस तस्वीर में एली ने ब्लैक रंग की सिंपल साड़ी पहन रखी हैं, जिसमे उनकी पतली कमर लोगो के दिलों पर अपना जादू चलाती हुई नजर आ रही हैं।
आशीष चंचलानी के साथ जुड़ा था नाम (Rumor of dating Ashish Chanchlani)
कुछ समय पहले यह अफवाह उड़ी थी की एली अवराम आशीष चंचलानी को डेट कर रही थी, लेकिन यह अफवाह गलत थी बाद में सभी को पता चला की वो एक -दूसरे को डेट नहीं कर रहे केवल उनका साथ में एक म्यूजिक वीडियो आने वाला हैं।
एली अवराम का वर्कफ्रंट (Elli Avram's work front)
एली अवराम इन दिनों न सिर्फ अपने ग्लैम लुक्स को लेकर ही नहीं बल्कि दमदार परफॉर्मेंस से भी हर दिल पर जीत रही हैं। एली ने बॉलीवुड से लेकर साउथ फिल्मों और ओटीटी तक काफी सारी फिल्मो, म्यूजिक वीडियो में भी काम किया हैं।
प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.
