Elli AvrRam ने ब्लैक साड़ी में दिया सेक्सी पोज, फैंस हुए उनके दीवाने और बोले- वाह!

एली अवराम एक बेहद खूबसूरत और टैलेंटेड एक्ट्रेस हैं, कुछ दिनों पहले उनका नाम एक फेमस यूट्यूबर आशीष चंचलानी के साथ जोड़ा गया था ऐसे रूमर्स उड़े थे की वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। कुछ समय बाद यह बात सामने आई की दोनों का एक साथ म्यूजिक वीडियो आने वाला हैं। एली अवराम एक बार फिर अपनी ब्लैक साड़ी को लेकर काफी चर्चा में आ गयी हैं, फैंस इस लुक में उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं। एली इन कुछ तस्वीरों में बेहद हॉट और सेक्सी नजर आ रही हैं।