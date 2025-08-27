  • Home>
  • Gallery»
  • हॉट लुक में Elli AvrRam ने उड़ाए सबके होश, फैंस बोले OMG!

हॉट लुक में Elli AvrRam ने उड़ाए सबके होश, फैंस बोले OMG!

एली एवराम जिनके सोशल मीडिया पर लाखों फैनस है जो उन्हे बेहद पसंद करते है साथ ही उनकी हॉटनेस के सामने सारी एक्ट्रेस फेल है साथ ही हम आपको ये भी बता दे की हालही में ही उन्होंने फिर से फोटोशूट करवाया है जो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रही है, तो चलिए इसी के साथ उनकी कुछ फोटोशूट  के बारे में जानते है जिन्हें देखकर आप भी एली अवराम की कातिलाना आंखों में खो जाएंगे

By: Komal Kumari Last Updated: August 27, 2025 14:16:31 IST
Follow us on
Google News
हॉट लुक में Elli AvrRam ने उड़ाए सबके होश, फैंस बोले OMG! - Photo Gallery
1/7

एली एवरम का हॉट लुक

एली एवरम ने इस तस्वीर में गहरे हरे कार्डिगन और अंदर डीप नेक ब्रा पहन रखा है और नीचे ब्लू डेनिम जीन्स जिसमे वो कुर्सी पर बैठ कर कमेरे की तरफ देखकर काफी हॉट और सेक्सी पोज दे रही। जिसे देखने के बाद उनके फैनस ने कमेन्ट बॉक्स में एक से एक मस्त कमेंट्स किए है ।

Elli Avram gave a sexy pose with the support of the wall - Photo Gallery
2/7

एली एवरम ने दीवार के सहारे दिया सेक्सी पोज

इस तस्वीर में एली एवरम ने फ्लोरल स्वेटर और सेक्सी लेस स्कर्ट पहन रखी है जो उनकी बॉडी को और भी ज्यादा स्टाइलिश और हॉट बना रही है साथ ही वो जैसे दीवार से चिपक कर ग्लैमर का जलवा दिखा रही है।

Elli Avram gave a sexy pose wearing a bralette - Photo Gallery
3/7

एली एवरम ने ब्रालेट पहन कर दिए सेक्सी पोज

एली एवरम की इस बोल्ड अंदाज नें अपने सारे फैनस को और भी ज्यादा दीवाना बना दिया है। जिसमे उन्होंने काले लेदर जैकेट और पैंट के साथ व्हाइट ब्रालेट पहन रखी है, जो उनकी सेक्सी बॉडी को और भी अट्रैक्टिव बना रही है।

Elli Avram's red hot burgundy leather outfit look sets social media on fire - Photo Gallery
4/7

एली एवरम का रेड हॉट बर्गंडी लैदर आउटफिट लुक ने लगाया सोशल मीडिया पर आग

एली एवरम की इस रेड हॉट बर्गंडी लैदर आउटफिट ने हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खिच लिया है । डीप नेक के साथ उनका टोंड बॉडी फ्लॉन्ट करना और आंखों में बसी तीखी अदाएं हर किसी का दिल चुरा रही हैं।

Elli Avram made everyone crazy with her black bodysuit - Photo Gallery
5/7

एली एवरम ने ब्लैक बॉडीसूट से हर किसी को किया दीवाना

एली एवरम बोल्ड और ग्लैमरस लुक में कहर ढा रही हैं । उन्होंने ब्लैक बॉडीसूट के साथ शीयर नेट बीडेड पैंट और हाई हील्स ने उनके हॉट लुक को सेक्सी ट्विस्ट दिया है। इस फोटो में एली एवरम का कॉन्फिडेंस और अपनी हॉटनेस की सारी हदें पार कर रही है ।

Elli Avram gave a sexy pose with a candle - Photo Gallery
6/7

एली एवरम ने मोमबत्ती लेकर दिया सेक्सी पोज

इस तस्वीर में एली एवरम ने ब्लैक कलर की नेट ड्रेस पहन रखा है साथ ही अपनी हॉटनेस का जलवा दिखते ड्यू टेबल पर लेट कर और साथ ही हाथ में मोमबत्ती लेकर सेक्सी पोज दे रहे है।

inkhabar Disclaimer - Photo Gallery
7/7
हॉट लुक में Elli AvrRam ने उड़ाए सबके होश, फैंस बोले OMG! - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

हॉट लुक में Elli AvrRam ने उड़ाए सबके होश, फैंस बोले OMG! - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

हॉट लुक में Elli AvrRam ने उड़ाए सबके होश, फैंस बोले OMG! - Photo Gallery
हॉट लुक में Elli AvrRam ने उड़ाए सबके होश, फैंस बोले OMG! - Photo Gallery
हॉट लुक में Elli AvrRam ने उड़ाए सबके होश, फैंस बोले OMG! - Photo Gallery
हॉट लुक में Elli AvrRam ने उड़ाए सबके होश, फैंस बोले OMG! - Photo Gallery
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?