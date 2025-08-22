Elli AvrRam की सफेद ब्लेजर वाली हॉट तस्वीरों से सोशल मीडिया पर मचाई खलबली, फैंस को किया खुद की तरफ अट्रैक्ट !
एली अवराम बॉलीवुड की एक खूबसूरत और हॉट एक्ट्रेस हैं, उनकी हर फोटो में एक खास बात नजर आती है। उनकी खूबसूरती, स्टाइल और कॉन्फिडेंस उन्हें सबसे अलग बनाता है। एली ने होने सोशल मीडिया पर अपनी कुछ खूबसूरत तस्वीरें शेयर की हैं जिसमे वो काफी खूबसूरत नजर आ रही हैं। कुछ दिनों पहले ही एली की काली साड़ी वाली फोटोज ने सोशल मीडिया पर हंगामा मचा दिया था और अभी इन तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर मानो खूबसूरती का आतंक मचा दिया हैं।
एली अवराम का क्लासी अंदाज
इस तस्वीर में एली अवराम ने सफेद ब्लेजर पहना है, जो उनकी क्लासी और स्टाइलिश पर्सनैलिटी को दिखा रहा है। उनका कॉन्फिडेंस और नेचुरल ब्यूटी हर किसी को उनकी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है।
एली ने चलाया अपनी कातिलाना नजरों का जादू
इस तस्वीर में एली की खूबसरत आंखे सभी पर अपना जादू चला रही हैं और सभी लोग उनकी आंखे देख बिलकुल मदहोश नजर आ आ रहे है। एली की खूबसूरती लोगो को अपना दीवाना बना रही हैं।
एली की नेचुरल ब्यूटी का जलवा
यह फोटो एली की नेचुरल ब्यूटी को काफी अच्छी तरीके से दिखा रही हैं, बिना ज्यादा मेकअप के भी उनका चेहरा खुद अट्रैक्टिव और सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचने वाला हैं।
कुर्सी पर बैठ एली ने दिए कॉन्फिडेंस के साथ पोज
इस फोटो में एली कुर्सी पर बैठी हुई हैं और वो काफी कॉन्फिडेंस के साथ पोज देती हुई नजर आ रही है, उनकी खूबसूरती निगाहे सभी का दिल चुरा रही हैं और फैंस उनके इस लुक की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं।
वाइट ब्लेजर में लगाया हॉटनेस का तड़का
एली ने इस तस्वीर में वाइट ब्लेजर पहन रखा हैं और वो काफी खूबसूरत और एलिगेंस के साथ कैमरे को देखकर पोज देती हुई नजर आ रही हैं और उनके बिखरे हुए बाल उनके पोज में चार चांद लगा रहे हैं।
एली ने अब तक किए हैं काफी सारे म्यूजिक वीडियो
एली अवराम के वर्क फ्रंट की बात करे तो कुछ समय पहले ही उन्होंने फेमस यूटूबर आशीष चंचलानी के साथ म्यूजिक वीडियो किया था जिसके बाद ये खबर फ़ैल गयी थी की वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं लेकिन ऐसा नहीं था। एली और भी कई साडी म्यूजिक वीडियो में नजर आती हैं।
Disclaimer
प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.