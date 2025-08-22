Elli AvrRam की सफेद ब्लेजर वाली हॉट तस्वीरों से सोशल मीडिया पर मचाई खलबली, फैंस को किया खुद की तरफ अट्रैक्ट !

एली अवराम बॉलीवुड की एक खूबसूरत और हॉट एक्ट्रेस हैं, उनकी हर फोटो में एक खास बात नजर आती है। उनकी खूबसूरती, स्टाइल और कॉन्फिडेंस उन्हें सबसे अलग बनाता है। एली ने होने सोशल मीडिया पर अपनी कुछ खूबसूरत तस्वीरें शेयर की हैं जिसमे वो काफी खूबसूरत नजर आ रही हैं। कुछ दिनों पहले ही एली की काली साड़ी वाली फोटोज ने सोशल मीडिया पर हंगामा मचा दिया था और अभी इन तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर मानो खूबसूरती का आतंक मचा दिया हैं।