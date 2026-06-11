क्या शूटिंग के दौरान off campus के स्टार को हो गया था प्यार? डेटिंग की खबरों को लेकर खुद एक्ट्रेस ने किया खुलासा
Off Campus: प्राइम वीडियो की नई सीरीज़ ऑफ कैंपस में एला ब्राइट (Ella Bright) और बेलमोंट कैमेली (Belmont Cameli) की जोड़ी को दर्शक खूब पसंद कर रहे हैं. शो में दोनों की शानदार केमिस्ट्री देखने के बाद फैंस यह जानना चाहते हैं कि क्या दोनों असल जिंदगी में भी एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं.
क्या Ella Bright और Belmont Cameli एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं?
सामने आई रिपोर्ट्स के मुताबिक एला और बेलमोंट सिर्फ अच्छे दोस्त हैं. दोनों के बीच कोई प्रेम संबंध नहीं है.
एला ब्राइट ने दोस्ती पर क्या कहा?
शो के प्रीमियर के दौरान एला ब्राइट ने बेलमोंट कैमेली के साथ अपने रिश्ते के बारे में बात की. उन्होंने कहा कि दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं और साथ में खूब मस्ती करते हैं.
स्क्रीन पर दिखी शानदार केमिस्ट्री का क्या है राज?
एला ने बताया कि शूटिंग के दौरान दोनों के बीच अच्छा भरोसा बना जिसकी वजह से वे एक-दूसरे के साथ सहज महसूस करते थे. यही वजह है कि उनकी ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री भी इतनी अच्छी नजर आई.
क्या किसी और को डेट कर रहे हैं Belmont Cameli?
रिपोर्ट्स के अनुसार, बेलमोंट कैमेली फिलहाल टीवी राइटर रैना मॉरिस (Raina Morris) को डेट कर रहे हैं. बताया जाता है कि दोनों ने साल 2025 में अपने रिश्ते को सार्वजनिक किया था. कई मौकों पर रैना को बेलमोंट के साथ देखा भी गया है.
किसे डेट कर रही हैं एला ब्राइट?
एला ब्राइट अपनी निजी जिंदगी को मीडिया से दूर रखती हैं. फिलहाल उनके किसी रिलेशनशिप में होने की जानकारी सामने नहीं आई है.
क्यों उड़ी डेटिंग की अफवाह?
Off Campus के प्रमोशन के दौरान एला और बेलमोंट कई इंटरव्यू और इवेंट्स में साथ नजर आए. दोनों की दोस्ती और बॉन्डिंग देखकर फैंस ने अंदाजा लगाना शुरू कर दिया कि शायद वे एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं.
इसके अलावा, दोनों ने कई बार एक-दूसरे की तारीफ भी की, जिससे सोशल मीडिया पर डेटिंग की चर्चा और तेज हो गई.