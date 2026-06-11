क्या शूटिंग के दौरान off campus के स्टार को हो गया था प्यार? डेटिंग की खबरों को लेकर खुद एक्ट्रेस ने किया खुलासा

क्यों उड़ी डेटिंग की अफवाह?

Off Campus के प्रमोशन के दौरान एला और बेलमोंट कई इंटरव्यू और इवेंट्स में साथ नजर आए. दोनों की दोस्ती और बॉन्डिंग देखकर फैंस ने अंदाजा लगाना शुरू कर दिया कि शायद वे एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं.

इसके अलावा, दोनों ने कई बार एक-दूसरे की तारीफ भी की, जिससे सोशल मीडिया पर डेटिंग की चर्चा और तेज हो गई.