Elizabeth Taylor: 8 शादियां, 1 तलाक… हॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री एलिजाबेथ टेलर की अनोखी लव लाइफ

Elizabeth Taylor: एलिजाबेथ टेलर ने अपने जीवन में कुल 8 शादियां कीं, जिनमें दो बार एक ही शख्स से शादी शामिल है. हैरानी की बात यह है कि उन्होंने केवल पहली शादी में ही तलाक लिया. बाकी रिश्ते अलग-अलग कारणों से खत्म हुए, जिनमें मौत, विवाद और आपसी मतभेद शामिल हैं.