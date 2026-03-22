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Elizabeth Taylor: 8 शादियां, 1 तलाक… हॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री एलिजाबेथ टेलर की अनोखी लव लाइफ

Elizabeth Taylor:  एलिजाबेथ टेलर ने अपने जीवन में कुल 8 शादियां कीं, जिनमें दो बार एक ही शख्स से शादी शामिल है. हैरानी की बात यह है कि उन्होंने केवल पहली शादी में ही तलाक लिया. बाकी रिश्ते अलग-अलग कारणों से खत्म हुए, जिनमें मौत, विवाद और आपसी मतभेद शामिल हैं.


By: Ranjana Sharma | Published: March 22, 2026 10:44:15 PM IST

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Elizabeth Taylor: 8 शादियां, 1 तलाक… हॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री एलिजाबेथ टेलर की अनोखी लव लाइफ - Photo Gallery
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हॉलीवुड की सबसे चर्चित लव लाइफ, जानिए पूरी कहानी

हॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री एलिजाबेथ टेलर अपनी खूबसूरती, शानदार अभिनय और निजी जिंदगी को लेकर हमेशा चर्चा में रहीं. उन्होंने कुल 8 शादियां कीं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि तलाक सिर्फ एक बार ही लिया-और वह भी अपनी पहली शादी में.

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पहली शादी और 9 महीने में खत्म हुआ रिश्ता

एलिजाबेथ ने अपनी पहली शादी Conrad 'Nicky' Hilton Jr. से की थी. हालांकि यह रिश्ता ज्यादा समय तक नहीं चला और महज 9 महीने बाद ही दोनों के बीच तलाक हो गया. यह उनकी जिंदगी का पहला और आखिरी तलाक था.

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20 साल बड़े शख्स से दूसरी शादी

पहले तलाक के बाद एलिजाबेथ ने Michael Wilding से शादी की. यह रिश्ता इसलिए चर्चा में रहा क्योंकि वाइल्डिंग उनसे करीब 20 साल बड़े थे. कुछ साल साथ रहने के बाद दोनों के बीच दूरियां बढ़ीं और रिश्ता खत्म हो गया.

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तीसरी शादी और दुखद अंत

एलिजाबेथ की जिंदगी में Mike Todd का आना एक नई शुरुआत जैसा था. दोनों ने शादी की, लेकिन यह खुशी ज्यादा समय तक नहीं रही. शादी के कुछ समय बाद ही एक हादसे में टॉड की मौत हो गई, जिसने एलिजाबेथ को गहरे सदमे में डाल दिया.

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विवादों में घिरी चौथी शादी

टॉड की मौत के बाद एलिजाबेथ की नजदीकियां Eddie Fisher से बढ़ीं. यह रिश्ता विवादों में रहा क्योंकि फिशर पहले से शादीशुदा थे. बावजूद इसके दोनों ने शादी की, जो एलिजाबेथ की चौथी शादी थी.

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रिचर्ड बर्टन से दो बार शादी

एलिजाबेथ का सबसे चर्चित रिश्ता Richard Burton के साथ रहा. दोनों ने पहले शादी की, फिर तलाक लिया और करीब 16 महीने बाद दोबारा शादी कर ली. यह रिश्ता प्यार, जुनून और उतार-चढ़ाव से भरा रहा.

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आखिरी शादियां और अधूरी कहानी

रिचर्ड बर्टन से अलग होने के बाद एलिजाबेथ ने John Warner और फिर Larry Fortensky से शादी की. हालांकि ये रिश्ते भी ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाए और आखिरकार वह अकेली रह गईं.

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