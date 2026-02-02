Elephantiasis Disease: मच्छरों के काटने से होता है हाथी पांव, जानें क्यों हाथी के जैसे हो जाते हैं पैर
Elephantiasis Disease: हाथपांव एक ऐसी बिमारी है जिसे देखरकर ही कई बार लोगों को डर लगता है. इसे लिम्फैटिक सिस्टम भी कहते हैं, इस वजह से जोड़ों में दर्द और स्किन में दिक्कतें होने लगती है.
एलिफेंटियासिस (Elephantiasis) को हिंदी में 'हाथीपांव' या 'श्लीपद' (Shleepada) कहा जाता है। यह एक गंभीर परजीवी संक्रमण (parasitic infection) है, जो संक्रमित मच्छरों के काटने से फैलता है.
इस इंफेक्शन से आपकी लिम्फैटिक सिस्टम (लसीका प्रणाली) को नुकसान पहुंचाता है. यह मच्छरों ( के काटने से फैलने वाले धागे जैसे परजीवी कीड़ों के कारण होता है.
ये कीड़े शरीर के लिम्फ नोड्स (Lymph Nodes) में बस जाते हैं और उन्हें ब्लॉक कर देते हैं, जिससे शरीर के तरल पदार्थों का बहाव रुक जाता है और सूजन आ जाती है।.
इस बिमारी का नाम बहुत सही है क्योंकि इस बिमारी में ज्यादातर पैर, हाथ, जननांग (genitals) या ब्रेस्ट में बहुत ज्यादा सूजन आ जाती है. इसी वजह से इसे एलिफेंटियासिस कहा जाता है.
इस बिमारी की वजह से त्वचा सख्त हो जाती है और खुरदरी और काली हो जाती है, जो बिल्कुल हाथी की खाल जैसी लगती है.
साथ ही इस बिमारी की वजह से अंग अपनी सामान्य से कई गुना बड़े हो जाते हैं. शुरुआत में लक्षण नहीं दिखते, लेकिन बाद में तेज़ बुखार, ठंड लगना, जोड़ों में दर्द, त्वचा में सूजन और भारीपन, और जननांगों में सूजन जैसे लक्षण सामने आते हैं.