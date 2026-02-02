Elephantiasis Disease: मच्छरों के काटने से होता है हाथी पांव, जानें क्यों हाथी के जैसे हो जाते हैं पैर

Elephantiasis Disease

साथ ही इस बिमारी की वजह से अंग अपनी सामान्य से कई गुना बड़े हो जाते हैं. शुरुआत में लक्षण नहीं दिखते, लेकिन बाद में तेज़ बुखार, ठंड लगना, जोड़ों में दर्द, त्वचा में सूजन और भारीपन, और जननांगों में सूजन जैसे लक्षण सामने आते हैं.