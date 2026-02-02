  • Home>
  • Elephantiasis Disease: मच्छरों के काटने से होता है हाथी पांव, जानें क्यों हाथी के जैसे हो जाते हैं पैर

Elephantiasis Disease: मच्छरों के काटने से होता है हाथी पांव, जानें क्यों हाथी के जैसे हो जाते हैं पैर

Elephantiasis Disease: हाथपांव एक ऐसी बिमारी है जिसे देखरकर ही कई बार लोगों को डर लगता है. इसे लिम्फैटिक सिस्टम भी कहते हैं, इस वजह से जोड़ों में दर्द और स्किन में दिक्कतें होने लगती है.


By: Tavishi Kalra | Last Updated: February 2, 2026 10:58:13 AM IST

1/6

Elephantiasis Disease

एलिफेंटियासिस (Elephantiasis) को हिंदी में 'हाथीपांव' या 'श्लीपद' (Shleepada) कहा जाता है। यह एक गंभीर परजीवी संक्रमण (parasitic infection) है, जो संक्रमित मच्छरों के काटने से फैलता है.

2/6

Elephantiasis Disease

इस इंफेक्शन से आपकी लिम्फैटिक सिस्टम (लसीका प्रणाली) को नुकसान पहुंचाता है. यह मच्छरों ( के काटने से फैलने वाले धागे जैसे परजीवी कीड़ों के कारण होता है.

3/6

Elephantiasis Disease

ये कीड़े शरीर के लिम्फ नोड्स (Lymph Nodes) में बस जाते हैं और उन्हें ब्लॉक कर देते हैं, जिससे शरीर के तरल पदार्थों का बहाव रुक जाता है और सूजन आ जाती है।.

4/6

Elephantiasis Disease

इस बिमारी का नाम बहुत सही है क्योंकि इस बिमारी में ज्यादातर पैर, हाथ, जननांग (genitals) या ब्रेस्ट में बहुत ज्यादा सूजन आ जाती है. इसी वजह से इसे एलिफेंटियासिस कहा जाता है.

5/6

Elephantiasis Disease

इस बिमारी की वजह से त्वचा सख्त हो जाती है और खुरदरी और काली हो जाती है, जो बिल्कुल हाथी की खाल जैसी लगती है.

6/6

Elephantiasis Disease

साथ ही इस बिमारी की वजह से अंग अपनी सामान्य से कई गुना बड़े हो जाते हैं. शुरुआत में लक्षण नहीं दिखते, लेकिन बाद में तेज़ बुखार, ठंड लगना, जोड़ों में दर्द, त्वचा में सूजन और भारीपन, और जननांगों में सूजन जैसे लक्षण सामने आते हैं.

Tags:
ElephantiasisLymph Nodesparasitic infectionShleepada
