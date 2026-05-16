Electricity Bills: बिजली महंगी होने से पहले जान लें ये जरूरी बातें, इन टिप्स से बचाएं बिल
Electricity Bills: मिडिल ईस्ट संकट और बढ़ती महंगाई के बीच अब आम लोगों की चिंता बिजली बिल को लेकर भी बढ़ने लगी है. पेट्रोल-डीजल, दूध और गैस के बाद अगर बिजली भी महंगी होती है, तो इसका सीधा असर हर घर के बजट पर पड़ेगा. ऐसे में कुछ आसान और स्मार्ट आदतें अपनाकर बिजली की खपत कम की जा सकती है. गर्मियों में AC, कूलर और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का इस्तेमाल बढ़ जाता है, इसलिए बिजली बचाने के ये तरीके आपके लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकते हैं.
बढ़ती महंगाई के बीच बिजली बिल की टेंशन
मिडिल ईस्ट संकट के कारण दुनिया भर में ऊर्जा संकट गहरा रहा है. भारत में भी पेट्रोल-डीजल, दूध और CNG महंगी हो चुकी है. ऐसे में लोगों को अब बिजली के बढ़ते खर्च की चिंता भी सताने लगी है.
बिजली महंगी होने से पहले अपनाएं स्मार्ट आदतें
गर्मियों में बिजली की खपत सबसे ज्यादा होती है. AC, कूलर और फ्रिज लगातार चलने से बिल तेजी से बढ़ता है. कुछ आसान बदलाव करके हर महीने अच्छी बचत की जा सकती है.
AC को 24°C पर रखें
कई लोग AC को 16-18 डिग्री पर चला देते हैं, जिससे बिजली की खपत काफी बढ़ जाती है. ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के मुताबिक 24°C सबसे सही तापमान माना जाता है. इससे आराम भी मिलता है और बिजली भी बचती है.
AC के साथ पंखा जरूर चलाएं
एसी के साथ धीमी स्पीड में पंखा चलाने से ठंडी हवा पूरे कमरे में जल्दी फैलती है. इससे AC पर दबाव कम पड़ता है और बिजली की बचत होती है.
पुराने बल्ब हटाकर LED लगाएं
पुराने बल्ब और CFL ज्यादा बिजली खर्च करते हैं. LED बल्ब करीब 80 प्रतिशत तक कम बिजली इस्तेमाल करते हैं और ज्यादा लंबे समय तक चलते हैं.
स्टैंडबाय मोड में उपकरण न छोड़ें
टीवी, माइक्रोवेव, कंप्यूटर और वॉशिंग मशीन जैसे उपकरण स्टैंडबाय मोड में भी बिजली खर्च करते रहते हैं. इस्तेमाल के बाद इन्हें पूरी तरह बंद करना बेहतर है.
पर्दे और वेंटिलेशन का सही इस्तेमाल करें
दिन में धूप रोकने के लिए मोटे पर्दे बंद रखें और शाम को खिड़कियां खोल दें. इससे घर कम गर्म होगा और AC को कम मेहनत करनी पड़ेगी.
AC फिल्टर की नियमित सफाई जरूरी
गंदे फिल्टर वाले AC ज्यादा बिजली खर्च करते हैं. हर 15-20 दिन में फिल्टर साफ करने से कूलिंग बेहतर रहती है और बिजली की खपत कम होती है.