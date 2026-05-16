Electricity Bills: बिजली महंगी होने से पहले जान लें ये जरूरी बातें, इन टिप्स से बचाएं बिल

Electricity Bills: मिडिल ईस्ट संकट और बढ़ती महंगाई के बीच अब आम लोगों की चिंता बिजली बिल को लेकर भी बढ़ने लगी है. पेट्रोल-डीजल, दूध और गैस के बाद अगर बिजली भी महंगी होती है, तो इसका सीधा असर हर घर के बजट पर पड़ेगा. ऐसे में कुछ आसान और स्मार्ट आदतें अपनाकर बिजली की खपत कम की जा सकती है. गर्मियों में AC, कूलर और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का इस्तेमाल बढ़ जाता है, इसलिए बिजली बचाने के ये तरीके आपके लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकते हैं.