ऑनलाइन बिजली बिल में नाम बदलना अब बेहद आसान! बस फॉलों करें ये स्टेप्स

How to change name on electricity bill: ऑनलाइन बिजली बिल में नाम बदलना अब आसान हो गया है. इसके लिए अपने स्थानीय बिजली वितरण कंपनी की वेबसाइट पर लॉग इन करें, नाम परिवर्तन या स्वामित्व परिवर्तन फॉर्म भरें, जरूरी दस्तावेज अपलोड करें और बकाया बिल चुकाकर आवेदन सबमिट करें. नए नाम का अपडेट अगले बिल में दिखाई देगा.