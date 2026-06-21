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न लाइसेंस की झंझट, न रजिस्ट्रेशन का खर्च! ₹41 हजार में घर लाएं ये इलेक्ट्रिक स्कूटर

भारत में किफायती इलेक्ट्रिक स्कूटरों की मांग तेजी से बढ़ रही है, खासकर छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों में. कई कम स्पीड वाले ई-स्कूटर 250W से कम मोटर पावर और 25 km/h तक की टॉप स्पीड के साथ आते हैं. मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के तहत ऐसे स्कूटर चलाने के लिए न तो ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत होती है और न ही गाड़ी के रजिस्ट्रेशन की.


By: Anshika thakur | Published: June 21, 2026 4:28:21 PM IST

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भारत में बिना लाइसेंस वाले इलेक्ट्रिक स्कूटर - Photo Gallery
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License-Free Rule

भारत में, 25 km/h की टॉप स्पीड और 250W या उससे कम मोटर पावर वाले इलेक्ट्रिक स्कूटर के लिए ड्राइविंग लाइसेंस या RTO रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं होती है.

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Ola Gig

Ola Gig इस सेगमेंट में सबसे सस्ते विकल्पों में से एक है जिसकी कीमत लगभग ₹39,999 से शुरू होती है. यह 112 km तक की रेंज और 25 km/h की टॉप स्पीड देता है.

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Yulu Wynn

Yulu Wynn एक और कम स्पीड वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर है जिसे बिना लाइसेंस के चलाया जा सकता है. इसकी कीमत लगभग ₹55,555 से शुरू होती है.

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Hero Flash LX

Hero Electric Flash LX में लिथियम-आयन बैटरी है और यह 85 km तक की रेंज देता है. वैरिएंट के आधार पर इसकी कीमत लगभग ₹46,000 से ₹60,000 के बीच है.

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Okinawa R30

Okinawa R30 एक बजट-फ्रेंडली स्कूटर है जिसके लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं होती है. इसकी शुरुआती कीमत लगभग ₹61,998 है और इसे रोजाना शहर में आने-जाने के लिए डिजाइन किया गया है.

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Kinetic Green Zing

Kinetic Green Zing मॉडर्न स्टाइलिंग और शहर में बेहतरीन परफॉर्मेंस देता है इसकी कीमत लगभग ₹67,990 से शुरू होती है.

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Okinawa Lite

Okinawa Lite इस कैटेगरी में एक और कम स्पीड वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर है जिसकी कीमत लगभग ₹69,093 से शुरू होती है इसे शहर में कम दूरी की यात्रा के लिए डिजाइन किया गया है.

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Hero Atria LX

Hero Electric Atria LX एक प्रीमियम इलेक्ट्रिक स्कूटर है जिसके लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं होती है इसकी शुरुआती कीमत लगभग ₹77,690 है और यह रोजाना इस्तेमाल के लिए आरामदायक राइड देता है.

Tags:
Electric scooters without license in IndiaNo registration electric scootersOla Gig price and range
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