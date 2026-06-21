न लाइसेंस की झंझट, न रजिस्ट्रेशन का खर्च! ₹41 हजार में घर लाएं ये इलेक्ट्रिक स्कूटर

भारत में किफायती इलेक्ट्रिक स्कूटरों की मांग तेजी से बढ़ रही है, खासकर छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों में. कई कम स्पीड वाले ई-स्कूटर 250W से कम मोटर पावर और 25 km/h तक की टॉप स्पीड के साथ आते हैं. मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के तहत ऐसे स्कूटर चलाने के लिए न तो ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत होती है और न ही गाड़ी के रजिस्ट्रेशन की.