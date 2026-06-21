न लाइसेंस की झंझट, न रजिस्ट्रेशन का खर्च! ₹41 हजार में घर लाएं ये इलेक्ट्रिक स्कूटर
भारत में किफायती इलेक्ट्रिक स्कूटरों की मांग तेजी से बढ़ रही है, खासकर छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों में. कई कम स्पीड वाले ई-स्कूटर 250W से कम मोटर पावर और 25 km/h तक की टॉप स्पीड के साथ आते हैं. मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के तहत ऐसे स्कूटर चलाने के लिए न तो ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत होती है और न ही गाड़ी के रजिस्ट्रेशन की.
License-Free Rule
भारत में, 25 km/h की टॉप स्पीड और 250W या उससे कम मोटर पावर वाले इलेक्ट्रिक स्कूटर के लिए ड्राइविंग लाइसेंस या RTO रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं होती है.
Ola Gig
Ola Gig इस सेगमेंट में सबसे सस्ते विकल्पों में से एक है जिसकी कीमत लगभग ₹39,999 से शुरू होती है. यह 112 km तक की रेंज और 25 km/h की टॉप स्पीड देता है.
Yulu Wynn
Yulu Wynn एक और कम स्पीड वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर है जिसे बिना लाइसेंस के चलाया जा सकता है. इसकी कीमत लगभग ₹55,555 से शुरू होती है.
Hero Flash LX
Hero Electric Flash LX में लिथियम-आयन बैटरी है और यह 85 km तक की रेंज देता है. वैरिएंट के आधार पर इसकी कीमत लगभग ₹46,000 से ₹60,000 के बीच है.
Okinawa R30
Okinawa R30 एक बजट-फ्रेंडली स्कूटर है जिसके लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं होती है. इसकी शुरुआती कीमत लगभग ₹61,998 है और इसे रोजाना शहर में आने-जाने के लिए डिजाइन किया गया है.
Kinetic Green Zing
Kinetic Green Zing मॉडर्न स्टाइलिंग और शहर में बेहतरीन परफॉर्मेंस देता है इसकी कीमत लगभग ₹67,990 से शुरू होती है.
Okinawa Lite
Okinawa Lite इस कैटेगरी में एक और कम स्पीड वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर है जिसकी कीमत लगभग ₹69,093 से शुरू होती है इसे शहर में कम दूरी की यात्रा के लिए डिजाइन किया गया है.
Hero Atria LX
Hero Electric Atria LX एक प्रीमियम इलेक्ट्रिक स्कूटर है जिसके लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं होती है इसकी शुरुआती कीमत लगभग ₹77,690 है और यह रोजाना इस्तेमाल के लिए आरामदायक राइड देता है.