2025 में इलेक्ट्रिक स्कूटर आग से सुरक्षित! नए बैटरी नियमों ने घटाईं 70 प्रतिशत घटनाएं

भारत की सड़कों पर इलेक्ट्रिक बाइक और स्कूटर की तेज़ी से बढ़ोतरी रोमांचक है. लेकिन, इसमें एक परेशान करने वाली बात यह है: भारत में इलेक्ट्रिक बाइक और स्कूटर में आग लगने की घटनाओं में बढ़ोतरी. इस खतरनाक ट्रेंड ने कंज्यूमर्स और रेगुलेटर्स के बीच सुरक्षा को लेकर बड़ी चिंताएँ पैदा कर दी हैं, जिससे इसमें शामिल जोखिमों की गहरी जांच की ज़रूरत है.