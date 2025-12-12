2025 में इलेक्ट्रिक स्कूटर आग से सुरक्षित! नए बैटरी नियमों ने घटाईं 70 प्रतिशत घटनाएं
भारत की सड़कों पर इलेक्ट्रिक बाइक और स्कूटर की तेज़ी से बढ़ोतरी रोमांचक है. लेकिन, इसमें एक परेशान करने वाली बात यह है: भारत में इलेक्ट्रिक बाइक और स्कूटर में आग लगने की घटनाओं में बढ़ोतरी. इस खतरनाक ट्रेंड ने कंज्यूमर्स और रेगुलेटर्स के बीच सुरक्षा को लेकर बड़ी चिंताएँ पैदा कर दी हैं, जिससे इसमें शामिल जोखिमों की गहरी जांच की ज़रूरत है.
बैटरी की दिक्कतें एक बड़ी वजह हैं
ज़्यादातर आग लिथियम-आयन बैटरी पैक में दिक्कतों की वजह से लगती हैं जैसे ओवरहीटिंग, बैटरी में शॉर्ट सर्किट, या सेल का खराब होना. बैटरी की खराब क्वालिटी और पैक में गर्मी जमा होने से आग लग सकती है.
थर्मल रनअवे का खतरा
अगर बैटरी पैक में एक सेल ओवरहीट हो जाता है, तो यह थर्मल रनअवे को ट्रिगर कर सकता है यह एक चेन रिएक्शन है जिससे तापमान तेज़ी से बढ़ता है और पूरी बैटरी में आग लग जाती है.
डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग में खराबी
टरी के डिज़ाइन, पैकेजिंग और मैन्युफैक्चरिंग में खराबी जैसे खराब इंसुलेशन या सेल की गलत जगह शॉर्ट सर्किट और आग लगने का खतरा बढ़ा देती है.
गर्मी और मौसम की वजह से ओवरहीटिंग
बहुत ज़्यादा तापमान (खासकर भारत में बहुत ज़्यादा गर्मी) बैटरी की गर्मी को सुरक्षित लेवल से ज़्यादा बढ़ा सकता है, जिससे स्कूटर में आग लगने का खतरा बढ़ जाता है.
चार्जिंग की दिक्कतें भी इसमें योगदान देती हैं
अलग-अलग चार्जर इस्तेमाल करना, ओवरचार्जिंग, या गलत चार्जिंग तरीकों से बैटरी पर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ सकता है, जिससे सेल ओवरहीट हो सकते हैं और आग लग सकती है.
मैकेनिकल डैमेज और सड़क का गलत इस्तेमाल
खराब सड़कें, एक्सीडेंट, या स्कूटर या बैटरी पैक को फिजिकल डैमेज से अंदर के पार्ट्स खराब हो सकते हैं और आग लगने का खतरा बढ़ सकता है.
सेफ्टी सलाह
मालिकों को असली चार्जर इस्तेमाल करने चाहिए, बहुत ज़्यादा तापमान से बचना चाहिए, मैन्युफैक्चरर की चार्जिंग गाइडलाइंस को मानना चाहिए, और आग लगने का खतरा कम करने के लिए अच्छे बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम (BMS) वाली गाड़ियां चुननी चाहिए.