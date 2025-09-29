मर्दों के बेजान शरीर में घोड़े जैसी ताकत भर देगी यह हरी चीज, किस समय खाने से मिलेगा जबरदस्त फायदा?
How to increase sex power: खराब लाइफस्टाइल और स्ट्रेस के बीच सेक्सुअल रिलेशनशिप्स खराब होने लगते हैं. जिससे पार्टनर भी चिढ़ा-चिढ़ा रहता है. ऐसे में अपने कमजोर और बेजान शरीर को ताकत से भर देना चाहते हैं, तो अपनी डाइट में हरी इलायची शामिल कर सकते हैं.
नेचुरली भी बढ़ा सकते हैं सेक्स पावर
सेक्स पावर यानी मर्दाना ताकत बढ़ाने के लिए कई लोग तरह-तरह की दवाईयां और सप्लीमेंट्स लेना शुरू कर देते हैं. लेकिन, आप नेचुरली भी कमजोर और बेजान शरीर में ताकत भर सकते हैं.
इलायची है फायदेमंद
दरअसल, इलायची में एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन्स, मिनरल्स और नेचुरल ऑयल मौजूद होता है, जो ब्लड प्योरिफाई करने में मदद करता है. साथ ही इम्यूनिटी को भी मजबूत करता है. जब ब्लड प्योरिफाई होता है, तो अच्छे से बॉडी में सर्कुलेट कर पाता है.
सुधर सकती है यौन क्षमता
ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने के साथ ही पुरुषों की शारीरिक क्षमता और यौन ताकत यानी सेक्सुअल पॉवर में सुधार आने लगता है.
बेडरूम रोमांस बन सकता है शानदार!
इलायची में मैग्नीशियम और पोटैशियम भी होता है, जो मांसपेशियों को आराम देता है जिससे थकान दूर होती है. जब शरीर थका नहीं होता है, तो वह बेडरूम में रोमांस के समय अच्छे से परफॉर्म कर पाता है.
यौन इच्छा बढ़ाती है इलायची
इलायची खाने से शरीर में गर्मी आती है, साथ ही लिबिडो यानी यौन इच्छा भी बढ़ती है. जिन लोगों में यौन संबंध बनाने की इच्छा कम होती जा रही है, वह अपने बेडरूम रोमांस को शानदार बनाने के लिए इलायची डाइट में शामिल कर सकते हैं.
सेक्स पावर बढ़ाती है
इलायची खाने से शरीर में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बैलेंस होता है, जिससे मर्दों के शरीर में उर्जा बढ़ती है और परफॉर्म करने का कॉन्फिडेंस भी आता है.
कैसे खाएं इलायची?
सेक्सुअल लाइफ शानदार और जानदार बनाने के लिए इलायची का पाउडर दूध में मिलाकर पीया जा सकता है. इसके अलावा चाहें तो 2-3 इलायची चबाकर भी खा सकते हैं.
कब खाएं इलायची
सेक्सुअल प्रॉब्लम्स कम करने के लिए इलायची को रात को सोने से पहले खाना फायदेमंद हो सकता है. हालांकि, गर्मी के मौसम में इलायची का कम ही इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि यह शरीर को गर्म करती है.
Disclaimer
प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.