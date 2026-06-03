भारत समेत कई देशों में सूखे का खतरा, WMO ने जारी की चेतावनी; अल नीनो का अर्थव्यवस्था और खेती पर पड़ेगा भारी असर!

El Nino 2026 Warning: विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) ने वैश्विक मौसम को लेकर गंभीर चेतावनी जारी की है. संगठन के अनुसार, प्रशांत महासागर में अल नीनो की स्थिति तेजी से विकसित हो रही है, जिससे दुनिया के कई हिस्सों में मौसम के पैटर्न में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. भारत समेत कई देशों में सूखे की आशंका भी बढ़ गई है.