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कोई एक्ट्रेस तो कोई सिंगर…1970 के दशक की 8 खूबसूरत हसीनाएं, जिनका हुस्न कर देगा मदहोश; देखें Photos

Most Beautiful Women: 70 का दशक बेल-बॉटम और बड़े बालों जैसे कई ट्रेंड्स के लिए जाना जाता है. इन ट्रेंड्स को अपनाने वाली कई महिलाएं सफल स्टार्स थीं, जिन्होंने अपनी सदाबहार खूबसूरती से इस दशक को खास बनाया. फराह फॉसेट से लेकर फे डनावे तक ये महिलाएं उस दशक की खूबसूरती की मिसाल थीं और आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि 1970 के दशक की सबसे खूबसूरत महिलाएं कौन-कौन सी स्टार्स थींं. 


By: Sohail Rahman | Published: July 26, 2026 1:05:39 PM IST

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लिंडा कार्टर - Photo Gallery
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लिंडा कार्टर

1972 में 'मिस वर्ल्ड USA' का ताज पहनने वालीं खूबसूरत लिंडा कार्टर, 'वंडर वुमन' टेलीविजन सीरीज में इसी नाम के किरदार के लिए सबसे ज्यादा जानी जाती हैं.

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बो डेरेक

एक्ट्रेस और मॉडल बो डेरेक को शायद सबसे ज्यादा रोमांटिक कॉमेडी फिल्म '10' (1979) और बाद में 'टार्ज़न, द एप मैन' (1981) में उनके यादगार रोल के लिए जाना जाता है.

राकेल वेल्च - Photo Gallery
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राकेल वेल्च

'वन मिलियन इयर्स B.C.' (1966) में अपनी भूमिका की वजह से राकेल वेल्च 60 और 70 के दशक में एक इंटरनेशनल सिंबल बन गईं. उन्हें 'द थ्री मस्कटियर्स' (1973) में अपनी परफॉर्मेंस के लिए 1974 में गोल्डन ग्लोब अवॉर्ड मिला.

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फे डनावे

फे डनावे ने 1960 के दशक की शुरुआत में ब्रॉडवे से अपने करियर की शुरुआत की और 'बोनी एंड क्लाइड' (1967) में बोनी पार्कर का किरदार निभाकर मशहूर हुईं. उन्हें 'नेटवर्क' (1976) में अपनी भूमिका के लिए अकादमी पुरस्कार मिला.

डेबी हैरी - Photo Gallery
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डेबी हैरी

बैंड 'ब्लॉन्डी' की मुख्य गायिका के तौर पर पहचानी जाने वालीं म्यूजिक आइकॉन डेबी हैरी, 'हार्ट ऑफ ग्लास' और 'द टाइड इज हाई' जैसे हिट गानों के लिए मशहूर हैं.

ओलिविया न्यूटन-जॉन - Photo Gallery
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ओलिविया न्यूटन-जॉन

चार बार ग्रैमी अवॉर्ड जीतने वाली ओलिविया न्यूटन-जॉन को 'ग्रीस' (1978) फिल्म में सैंडी के यादगार रोल के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है. इस फिल्म का साउंडट्रैक दुनिया के सबसे ज्यादा बिकने वाले एल्बम में से एक है और इसमें 'यू आर द वन दैट आई वांट' और 'समर नाइट्स' जैसे हिट गाने शामिल हैं.

जैकलिन स्मिथ - Photo Gallery
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जैकलिन स्मिथ

यह खूबसूरत अभिनेत्री टेलीविजन सीरीज 'चार्लीज एंजल्स' में अपनी भूमिका के लिए भी जानी जाती हैं और वह एकमात्र ऐसी मूल महिला कलाकार थीं जो इस सीरीज के पूरे समय तक इससे जुड़ी रहीं.

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जेन बर्किन

जेन बर्किन को सर्ज गेन्सबर्ग के साथ एक दशक तक चली म्यूजिकल और रोमांटिक पार्टनरशिप के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली. ब्रिटिश और फ़्रेंच सिनेमा में एक अभिनेत्री के तौर पर भी उनका करियर सफल रहा.

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Lynda Carter
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