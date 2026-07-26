कोई एक्ट्रेस तो कोई सिंगर…1970 के दशक की 8 खूबसूरत हसीनाएं, जिनका हुस्न कर देगा मदहोश; देखें Photos

Most Beautiful Women: 70 का दशक बेल-बॉटम और बड़े बालों जैसे कई ट्रेंड्स के लिए जाना जाता है. इन ट्रेंड्स को अपनाने वाली कई महिलाएं सफल स्टार्स थीं, जिन्होंने अपनी सदाबहार खूबसूरती से इस दशक को खास बनाया. फराह फॉसेट से लेकर फे डनावे तक ये महिलाएं उस दशक की खूबसूरती की मिसाल थीं और आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि 1970 के दशक की सबसे खूबसूरत महिलाएं कौन-कौन सी स्टार्स थींं.