सऊदी में एक दिन पहले, तो भारत में एक दिन बाद क्यों मनाते हैं ईद? जानिए इस्लामी शरिया का नियम

चंद्रमा के चक्र का खास महत्व

इस्लामी कैलेंडर चंद्रमा की गति पर चलता है, यह लगभग 29.5 दिनों तक का होता है. इसलिए एक महीना या तो 29 दिन का होता है या 30 दिन का. अगर सऊदी अरब में 29वें दिन की शाम को चांद नजर आता है. तो वहां अगले दिन ईद होती है. लेकिन उसी शाम भारत में शाम हो चुकी होती है और अक्सर चांद की उम्र इतनी नहीं होती है, कि वह नग्न आंखों से दिखाई दे सकें. इसलिए भारत में 30 दिन पूरे होने का इंतजार किया जाता है.