Eid-ul-Fitr 2026: कब बंद रहेंगे स्कूल, छुट्टी को लेकर कन्फ्यूजन! यहां जानें पूरा शेड्यूल

जरूरी बातें

छात्रों और अभिभावकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने स्कूल या स्थानीय प्रशासन से छुट्टी की पुष्टि जरूर करें. कुल मिलाकर, 21 मार्च 2026 को छुट्टी होने की संभावना सबसे ज्यादा है, लेकिन चांद के आधार पर इसमें बदलाव हो सकता है. ईद का त्योहार सभी के लिए खुशी, एकता और जश्न का अवसर लेकर आता है.