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Eid-ul-Fitr 2026: कब बंद रहेंगे स्कूल, छुट्टी को लेकर कन्फ्यूजन! यहां जानें पूरा शेड्यूल

Eid school holidays 2026: ईद भारत के प्रमुख त्योहारों में से एक है, जिसे खुशियों, मेल-जोल और भाईचारे के साथ मनाया जाता है. यह रमज़ान के पवित्र महीने के खत्म होने की खुशी में मनाया जाता है और पूरे देश में इसका खास उत्साह देखने को मिलता है.


By: Shubahm Srivastava | Published: March 18, 2026 7:06:56 PM IST

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2026 में संभावित छुट्टी की तारीख

साल 2026 में भारत के अधिकांश राज्यों में ईद-उल-फितर के लिए 21 मार्च (शनिवार) को राजपत्रित छुट्टी घोषित की गई है. इस दिन सरकारी और निजी दोनों तरह के स्कूल बंद रहने की संभावना है.

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चांद पर निर्भर करता है त्योहार

ईद की तारीख पूरी तरह चांद के दिखने पर आधारित होती है. इस वजह से हर साल इसकी सटीक तारीख पहले से तय नहीं होती और इसमें एक दिन का अंतर आ सकता है.

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तारीख बदलने की संभावना

यदि 19 मार्च की शाम को चांद दिखाई देता है, तो ईद 20 मार्च (शुक्रवार) को मनाई जा सकती है. ऐसे में कई स्कूल 20 मार्च को भी छुट्टी घोषित कर सकते हैं.

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स्कूलों की छुट्टी को लेकर अनिश्चितता

चूंकि तारीख चांद पर निर्भर करती है, इसलिए कई स्कूल अंतिम घोषणा से पहले इंतजार करते हैं. वे आधिकारिक सूचना आने के बाद ही छुट्टी की पुष्टि करते हैं.

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राज्यवार छुट्टियों में अंतर

भारत के अलग-अलग राज्यों में छुट्टियों की अवधि अलग हो सकती है. यह स्थानीय परंपराओं और प्रशासनिक फैसलों पर निर्भर करता है.

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उत्तर भारत में स्थिति

उत्तर प्रदेश और दिल्ली में 21 मार्च को आधिकारिक छुट्टी रहेगी. हालांकि, अगर यह दिन पहले से ही वीकेंड है, तो अतिरिक्त छुट्टी नहीं मिल सकती.

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अन्य राज्यों का हाल

बिहार और पश्चिम बंगाल में ईद बड़े स्तर पर मनाई जाती है, इसलिए यहां एक से ज्यादा दिन की छुट्टी मिल सकती है. तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, खासकर हैदराबाद में, 20 और 21 मार्च दोनों दिन स्कूल बंद रहने की संभावना है. केरल में चांद जल्दी दिखने के कारण छुट्टी की तारीख अलग हो सकती है.

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जरूरी बातें

छात्रों और अभिभावकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने स्कूल या स्थानीय प्रशासन से छुट्टी की पुष्टि जरूर करें. कुल मिलाकर, 21 मार्च 2026 को छुट्टी होने की संभावना सबसे ज्यादा है, लेकिन चांद के आधार पर इसमें बदलाव हो सकता है. ईद का त्योहार सभी के लिए खुशी, एकता और जश्न का अवसर लेकर आता है.

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