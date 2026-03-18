Eid-ul-Fitr: सऊदी में चांद की एक झलक और जुम्मे को ईद पक्की, जानें भारत में कब मनाया जाएगा जश्न

Eid Ka Chand: रमज़ान अब कुछ ही दिनों में अलविदा कहने वाले हैं. वहीं जहां एक तरफ रामज़ानों के जानें का गम है तो दूसरी ओर ईद आने की भी खुशी है. बता दें कि ईद मुसलमानों का सबसे अहम त्यौहार है, इस मौके पर मुस्लिम भाई एक दूसरे को सिवइयों के साथ खूब सारा प्यार भी बांटते हैं. ईद 30 या 29 रोज़े रखने के बाद मनाई जाती है. वहीं हर साल की तरह इस साल भी हर कोई ये सोच रहा है कि भारत में ईद किस दिन मनाई जाएगी 20 मार्च या 21 मार्च? चलिए जान लेते हैं कि भारत में ईद का जश्न कब मनाया जाएगा.