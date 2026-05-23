Eid Outfit Trends: इस ईद पाकिस्तानी लॉन्ग सूट में दिखें रॉयल और एलिगेंट? जानिए लेटेस्ट आउटफिट आइडियाज
Eid Outfit Trends: ईद का त्योहार सिर्फ इबादत और खुशियों का ही नहीं बल्कि स्टाइल और फैशन का भी खास मौका होता है. हर साल की तरह इस बार भी ईद 2026 के फैशन ट्रेंड में नए और मॉडर्न टच के साथ एथनिक आउटफिट्स की भरमार देखने को मिल रही है. शरारा से लेकर केप गाउन तक, हर स्टाइल में रॉयल और एलिगेंट लुक देने वाले ऑप्शंस मौजूद हैं, जो आपकी पर्सनैलिटी को और खास बना सकते हैं.
ईद-उल-अजहा फैशन ट्रेंड: क्या पहनें इस बार?
ईद का त्योहार सिर्फ खुशियों का नहीं बल्कि स्टाइल और फैशन का भी होता है. 2026 में ईद फैशन में शरारा, पाकिस्तानी सूट और मॉडर्न एथनिक वियर का जबरदस्त ट्रेंड देखने को मिल रहा है. अगर आप कंफ्यूज हैं कि क्या पहनें, तो ये ट्रेंडी आउटफिट आइडियाज आपके लिए परफेक्ट हैं.
मिनिमलिस्टिक शरारा लुक बना रहा है सबका फेवरेट
इस बार भारी कढ़ाई की जगह हल्के और मिनिमल शरारा सेट ज्यादा पसंद किए जा रहे हैं. मिंट ग्रीन, लैवेंडर और पीच जैसे पेस्टल रंगों में शरारा और शॉर्ट कुर्ती आपको कंफर्ट के साथ रॉयल लुक देते हैं.
पाकिस्तानी लॉन्ग सूट में दिखें रॉयल और एलीगेंट
पाकिस्तानी लॉन्ग सूट इस ईद पर सबसे बड़ा ट्रेंड बन चुका है. चिकनकारी और ऑर्गेंजा फैब्रिक में लंबी कुर्ती और लेस दुपट्टा आपको बेहद ग्रेसफुल और रॉयल लुक देता है.
वेलवेट सूट में मिलेगा शाही अंदाज
डार्क मैरून, बॉटल ग्रीन और रॉयल ब्लू वेलवेट सूट पर गोल्डन जरी वर्क इस ईद पर स्टेटमेंट लुक दे रहा है. खासकर ईद डिनर और नाइट पार्टी के लिए यह सबसे प्रीमियम चॉइस है.
फ्लोर लेंथ अनारकली: एवरग्रीन और ग्रेसफुल लुक
अनारकली कभी आउट ऑफ फैशन नहीं होती. इस बार फ्लोर लेंथ अनारकली, कलियों वाला घेर और कमर बेल्ट स्टाइल बहुत ट्रेंड में है. सिल्क और शिफॉन फैब्रिक में यह लुक बेहद एलिगेंट लगता है.
गरारा सेट: मॉडर्न और ट्रेडिशनल का परफेक्ट कॉम्बिनेशन
गरारा और पेपलम टॉप का कॉम्बो यंग गर्ल्स के बीच खूब पसंद किया जा रहा है. घुटनों से फिट और नीचे फ्लेयर वाला गरारा आपको स्टाइलिश और फेस्टिव दोनों लुक देता है.
एथनिक को-ऑर्ड सेट्स में दिखें सिंपल और क्लासी
सिल्क और साटन फैब्रिक में एथनिक को-ऑर्ड सेट्स बहुत ट्रेंड में हैं. एक जैसे रंग और प्रिंट का टॉप और पैंट आपको स्लिम, मॉडर्न और ‘Quiet Luxury’ लुक देते हैं.