Eid Skincare Tips: ईद पर चाहते हैं कोरियन ग्लास स्किन? घर पर ही शुरू करें ये देसी फेशियल, हाथ में नहीं आएंगे गाल

Eid Skincare Tips: ईद का त्यौहार एक ऐसा त्यौहार होता जिसमें लड़कियां सबसे ज्यादा खुश होती हैं और तरह तरह की चीजें करती हैं. चूड़ियों से लेकर मेहंदी तक का इंतजाम पहले ही हो जाता है. वहीं बता दें कि, ईद का त्योहार खुशी, मेल-जोल और खास तैयारियों का समय होता है. नए कपड़ों, स्वादिष्ट पकवानों की तैयारी में लड़कियां अपना ख्याल रखना भूल जाती हैं, अपनी त्वचा का ख्याल रखना भी उतना ही ज़रूरी है जितना की परिवार का. हर कोई चाहता है कि ईद के दिन उसका चेहरा साफ, तरोताज़ा और दमकता हुआ दिखे. वहीं आज हम आपको ईद से पहले एक ऐसा होममेड फेशियल बताने वाले हैं जिसके इस्तेमाल से आपकी स्किन बेहद ग्लो करेगी और हर कोई पूछेगा कि इतनी चमक कैसे?