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Eid Mubarak Wishes: इस ईद अपनों के चेहरे पर लाएं मुस्कान, भेजें ये दिल से निकले मैसेज

Eid Mubarak Wishes: ईद के ऐसा त्यौहार है जिसकी तैयारी मुस्लिम भाई एक महीने पहले से ही करने लगते हैं. ये त्यौहार मुसलमान का सबसे प्रमुख त्यौहार माना जाता है. ये वो ईद-है  जिसे ईद-अल-फित्र के नाम से जाना जाता है, बता दें कि रमज़ान के बाद आने वाली ईद को मीठी ईद के नाम से भी जाना जाता है. दुनिया भर के मुसलमानों द्वारा मनाए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण इस्लामी त्योहारों में से एक माना है. यह रमज़ान के पवित्र महीने के समापन का प्रतीक है; यह वो समय होता है जब मुसलमान भोर से लेकर सूर्यास्त तक रोज़ाना रोज़ा रखते हैं. ऐसे में ईद सिर्फ एक दिन दूर हैं. आप अपनों को ये कुछ खास संदेश भेजकर उन्हें ईद की मुबारकबाद दे सकते हैं. 


By: Heena Khan | Published: March 19, 2026 12:57:30 PM IST

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ईद की खुशियां

ईद की खुशियां आपके घर आंगन में छा जाएं,
हर दुआ कबूल हो और दिल से ग़म दूर हो जाएं.

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चांद की रोशनी

चांद की रोशनी से सजी है ये प्यारी ईद,
आपके जीवन में भर दे खुशियों की नई उम्मीद.

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अल्लाह आपको सेहत

अल्लाह आपको सेहत, सुख और समृद्धि दे,
ईद का हर पल आपके जीवन में खुशियां भर दे.

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मुस्कान से भरी रहे

मुस्कान से भरी रहे आपकी हर सुबह-शाम, ईद लाए आपके जीवन में ढेरों खुशियों का पैगाम.

Eid Date 2026 - Photo Gallery
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रिश्तों में मिठास

रिश्तों में मिठास और दिलों में प्यार हो,
इस ईद पर हर दिन आपका त्यौहार हो.

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ईद का चांद

ईद का चांद लाए आपके लिए नई बहार,
खुशियों से भर जाए आपका हर एक दिन और हर एक साल.

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Eid 2026Eid Wishes
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