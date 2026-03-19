Eid Mubarak Wishes: इस ईद अपनों के चेहरे पर लाएं मुस्कान, भेजें ये दिल से निकले मैसेज

Eid Mubarak Wishes: ईद के ऐसा त्यौहार है जिसकी तैयारी मुस्लिम भाई एक महीने पहले से ही करने लगते हैं. ये त्यौहार मुसलमान का सबसे प्रमुख त्यौहार माना जाता है. ये वो ईद-है जिसे ईद-अल-फित्र के नाम से जाना जाता है, बता दें कि रमज़ान के बाद आने वाली ईद को मीठी ईद के नाम से भी जाना जाता है. दुनिया भर के मुसलमानों द्वारा मनाए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण इस्लामी त्योहारों में से एक माना है. यह रमज़ान के पवित्र महीने के समापन का प्रतीक है; यह वो समय होता है जब मुसलमान भोर से लेकर सूर्यास्त तक रोज़ाना रोज़ा रखते हैं. ऐसे में ईद सिर्फ एक दिन दूर हैं. आप अपनों को ये कुछ खास संदेश भेजकर उन्हें ईद की मुबारकबाद दे सकते हैं.