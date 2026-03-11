Eid Mehndi Design: इस ईद हाथों पर सजाएं ये 16 खूबसूरत मेहंदी डिजाइन, हर नजर ठहर जाएगी
Eid Special Mehndi Design: ईद का त्यौहार मुसलमानों के लिए सबसे अहम त्यौहार माना जाता है. ईद की ख़ुशी में लोग 10 दिन पहले ही तैयारी करना शुरू कर देते हैं. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ईद-उल-फितर रमजान के पूरे महीने के रोज़े के बाद मनाया जाता है. 2026 में, भारत में ईद 20 या 21 मार्च को मनाई जा सकती है, लेकिन सही तारीख चांद दिखने पर ही तय होगी. ऐसी में ईद से पहले चांद की रात को महिलाएं और लड़कियां अपने हाथों पर खूबसूरत मेहंदी लगाती हैं, जो इस त्योहार की एक खास परंपरा भी है. ऐसे में आज हम आपके लिए ईद के कुछ स्पेशल डिज़ाइन लाएं हैं. जिन्हे देखते ही बस आपका मेहंदी लगाने का मन करेगा.
अरेबिक मेहंदी डिजाइन
अरेबिक मेहंदी डिजाइन हमेशा ट्रेंड में रहता है, जो कम समय में हाथों को बेहद खूबसूरत लुक देता है.
फ्लोरल मेहंदी डिजाइन
फ्लोरल मेहंदी डिजाइन भी ईद के लिए परफेक्ट माना जाता है, जिसमें फूलों की नाजुक आकृतियां हाथों को आकर्षक बनाती हैं.
बेल स्टाइल
बेल स्टाइल मेहंदी डिजाइन सादगी और एलिगेंस का बेहतरीन कॉम्बिनेशन है, जो हर उम्र की महिलाओं को पसंद आता है.
मंडला मेहंदी डिजाइन
मंडला मेहंदी डिजाइन हाथों के बीच में गोल आकृति बनाकर एक क्लासी और ट्रेडिशनल लुक देता है.
जालीदार मेहंदी डिजाइन
जालीदार मेहंदी डिजाइन हाथों में एक यूनिक पैटर्न बनाता है, जो देखने में बेहद स्टाइलिश लगता है.
इंडो-अरेबिक मेहंदी डिजाइन
इंडो-अरेबिक मेहंदी डिजाइन पारंपरिक और मॉडर्न स्टाइल का खूबसूरत मिश्रण होता है.
खूबसूरत मेहंदी डिजाइन
इन खूबसूरत मेहंदी डिजाइनों के साथ इस ईद अपने हाथों की रौनक बढ़ाएं और अपने लुक में चार चांद लगा दें.