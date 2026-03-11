Eid Mehndi Design: इस ईद हाथों पर सजाएं ये 16 खूबसूरत मेहंदी डिजाइन, हर नजर ठहर जाएगी

Eid Special Mehndi Design: ईद का त्यौहार मुसलमानों के लिए सबसे अहम त्यौहार माना जाता है. ईद की ख़ुशी में लोग 10 दिन पहले ही तैयारी करना शुरू कर देते हैं. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ईद-उल-फितर रमजान के पूरे महीने के रोज़े के बाद मनाया जाता है. 2026 में, भारत में ईद 20 या 21 मार्च को मनाई जा सकती है, लेकिन सही तारीख चांद दिखने पर ही तय होगी. ऐसी में ईद से पहले चांद की रात को महिलाएं और लड़कियां अपने हाथों पर खूबसूरत मेहंदी लगाती हैं, जो इस त्योहार की एक खास परंपरा भी है. ऐसे में आज हम आपके लिए ईद के कुछ स्पेशल डिज़ाइन लाएं हैं. जिन्हे देखते ही बस आपका मेहंदी लगाने का मन करेगा.