  • Home>
  • Gallery»
  • Eid Mehndi Design: इस ईद हाथों पर सजाएं ये 16 खूबसूरत मेहंदी डिजाइन, हर नजर ठहर जाएगी

Eid Mehndi Design: इस ईद हाथों पर सजाएं ये 16 खूबसूरत मेहंदी डिजाइन, हर नजर ठहर जाएगी

Eid Special Mehndi Design: ईद का त्यौहार मुसलमानों के लिए सबसे अहम त्यौहार माना जाता है. ईद की ख़ुशी में लोग 10 दिन पहले ही तैयारी करना शुरू कर देते हैं. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ईद-उल-फितर रमजान के पूरे महीने के रोज़े के बाद मनाया जाता है. 2026 में, भारत में ईद 20 या 21 मार्च को मनाई जा सकती है, लेकिन सही तारीख चांद दिखने पर ही तय होगी. ऐसी में ईद से पहले चांद की रात को महिलाएं और लड़कियां अपने हाथों पर खूबसूरत मेहंदी लगाती हैं, जो इस त्योहार की एक खास परंपरा भी है. ऐसे में आज हम आपके लिए ईद के कुछ स्पेशल डिज़ाइन लाएं हैं. जिन्हे देखते ही बस आपका मेहंदी लगाने का मन करेगा. 


By: Heena Khan | Published: March 11, 2026 11:27:08 AM IST

Follow us on
Google News
Eid Mehndi Design: इस ईद हाथों पर सजाएं ये 16 खूबसूरत मेहंदी डिजाइन, हर नजर ठहर जाएगी - Photo Gallery
1/7

अरेबिक मेहंदी डिजाइन

अरेबिक मेहंदी डिजाइन हमेशा ट्रेंड में रहता है, जो कम समय में हाथों को बेहद खूबसूरत लुक देता है.

You Might Be Interested In
Eid Mehndi Design: इस ईद हाथों पर सजाएं ये 16 खूबसूरत मेहंदी डिजाइन, हर नजर ठहर जाएगी - Photo Gallery
2/7

फ्लोरल मेहंदी डिजाइन

फ्लोरल मेहंदी डिजाइन भी ईद के लिए परफेक्ट माना जाता है, जिसमें फूलों की नाजुक आकृतियां हाथों को आकर्षक बनाती हैं.

Eid Mehndi Design: इस ईद हाथों पर सजाएं ये 16 खूबसूरत मेहंदी डिजाइन, हर नजर ठहर जाएगी - Photo Gallery
3/7

बेल स्टाइल

बेल स्टाइल मेहंदी डिजाइन सादगी और एलिगेंस का बेहतरीन कॉम्बिनेशन है, जो हर उम्र की महिलाओं को पसंद आता है.

You Might Be Interested In
Eid Mehndi Design: इस ईद हाथों पर सजाएं ये 16 खूबसूरत मेहंदी डिजाइन, हर नजर ठहर जाएगी - Photo Gallery
4/7

मंडला मेहंदी डिजाइन

मंडला मेहंदी डिजाइन हाथों के बीच में गोल आकृति बनाकर एक क्लासी और ट्रेडिशनल लुक देता है.

Eid Mehndi Design: इस ईद हाथों पर सजाएं ये 16 खूबसूरत मेहंदी डिजाइन, हर नजर ठहर जाएगी - Photo Gallery
5/7

जालीदार मेहंदी डिजाइन

जालीदार मेहंदी डिजाइन हाथों में एक यूनिक पैटर्न बनाता है, जो देखने में बेहद स्टाइलिश लगता है.

Eid Mehndi Design: इस ईद हाथों पर सजाएं ये 16 खूबसूरत मेहंदी डिजाइन, हर नजर ठहर जाएगी - Photo Gallery
6/7

इंडो-अरेबिक मेहंदी डिजाइन

इंडो-अरेबिक मेहंदी डिजाइन पारंपरिक और मॉडर्न स्टाइल का खूबसूरत मिश्रण होता है.

You Might Be Interested In
Eid Mehndi Design: इस ईद हाथों पर सजाएं ये 16 खूबसूरत मेहंदी डिजाइन, हर नजर ठहर जाएगी - Photo Gallery
7/7

खूबसूरत मेहंदी डिजाइन

इन खूबसूरत मेहंदी डिजाइनों के साथ इस ईद अपने हाथों की रौनक बढ़ाएं और अपने लुक में चार चांद लगा दें.

Tags:
Easy Mehndi DesignsEid 2026mehndi design
Eid Mehndi Design: इस ईद हाथों पर सजाएं ये 16 खूबसूरत मेहंदी डिजाइन, हर नजर ठहर जाएगी - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Eid Mehndi Design: इस ईद हाथों पर सजाएं ये 16 खूबसूरत मेहंदी डिजाइन, हर नजर ठहर जाएगी - Photo Gallery
Eid Mehndi Design: इस ईद हाथों पर सजाएं ये 16 खूबसूरत मेहंदी डिजाइन, हर नजर ठहर जाएगी - Photo Gallery
Eid Mehndi Design: इस ईद हाथों पर सजाएं ये 16 खूबसूरत मेहंदी डिजाइन, हर नजर ठहर जाएगी - Photo Gallery
Eid Mehndi Design: इस ईद हाथों पर सजाएं ये 16 खूबसूरत मेहंदी डिजाइन, हर नजर ठहर जाएगी - Photo Gallery