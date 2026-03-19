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Eid Hair Style: ईद पर दिखना है सबसे स्टाइलिश? ट्राई करें ये ट्रेंडी हेयर स्टाइल

Eid Hair Style: ईद पर नए कपड़ों के साथ अगर हेयर स्टाइल भी परफेक्ट हो, तो पूरा लुक और भी आकर्षक बन जाता है. इस ईद आप भी इन ट्रेंडी और आसान हेयर स्टाइल्स को अपनाकर पा सकती हैं स्टाइलिश और फेस्टिव लुक.


By: Ranjana Sharma | Last Updated: March 19, 2026 8:56:05 PM IST

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ईद पर दिखें सबसे अलग

इस ईद अपने लुक को खास बनाने के लिए ट्राई करें ये ट्रेंडी और आसान हेयर स्टाइल, जो देंगे आपको परफेक्ट फेस्टिव लुक.

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सॉफ्ट कर्ल्स

खुले बालों में हल्के कर्ल्स आपके लुक को नेचुरल और ग्रेसफुल बनाते हैं. ट्रेडिशनल आउटफिट के साथ ये स्टाइल बेहद खूबसूरत लगता है.

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लो बन

लो बन हेयरस्टाइल आपको देता है रॉयल टच. इसे गजरा या हेयर एक्सेसरी से सजाकर और भी आकर्षक बना सकती हैं.

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ब्रेडेड हेयरस्टाइल

फ्रेंच ब्रेड या साइड ब्रेड आपके लुक में मॉडर्न ट्विस्ट जोड़ती है. ये स्टाइल हर उम्र की महिलाओं पर सूट करता है.

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हाफ-अप हाफ-डाउन

आधे बाल बांधकर और आधे खुले रखने वाला ये स्टाइल ट्रेडिशनल और मॉडर्न का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है.

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हाई पोनीटेल

अगर आप सिंपल और स्मार्ट लुक चाहती हैं, तो हाई पोनीटेल बेस्ट ऑप्शन है. इसे स्टाइलिश एक्सेसरीज से और भी खास बना सकती हैं.

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मेस्सी बन

थोड़ा बिखरा हुआ मेस्सी बन आजकल काफी ट्रेंड में है. ये आपको देता है कूल और ट्रेंडी फेस्टिव वाइब.

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