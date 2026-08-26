Eid-e-Milad-un-Nabi: दुश्मनों को भी दे देते थे मुंह का निवाला! पैगंबर मोहम्मद साहब की वो आदतें, जो हर मुसलमान को अपनानी चाहिएं

Prophet Muhammad Good Habbits: एक अच्छी और प्रोडक्टिव ज़िंदगी जीने का क्या मतलब है? हर कोई जानना चाहता है कि अच्छी आदतें कैसे अपनाई जाएं, और हर जगह इसके अलग-अलग जवाब मिलते हैं. असल में अच्छी आदतें, प्रोडक्टिविटी और सच्ची खुशी अनुशासन और एक स्वस्थ आध्यात्मिकता से आती हैं. अनुशासन और अच्छी आदतें अपनाने की कोशिश करते समय हमारे सामने कई तरह के रोल मॉडल हो सकते हैं और इसीलिए, हमें बहुत सोच-समझकर चुनना चाहिए कि हम किसे अपना आदर्श बनाएं. लेकिन आज हम जिस रोल मॉडल की बात करने जा रहे हैं वो हैं पैगंबर मोहम्म्द साहब. ये एक ऐसे शख्स थे जिन्हें मुसलमान सबसे ज्यादा अहमियत देते हैं. वहीं आज यानी ईद-ए-मिलाद-उन-नबी (Eid-e-Milad-un-Nabi) के मौके पर हम उन आदतों को जानेंगे जिन्हें हमें जरूर अपनाना चाहिए.