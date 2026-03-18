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Eid dress ideas for women: ट्रेंड में चल रहे ये 7 सूट, इस ईद आपके स्टाइल को देंगे नया लेवल, हानिया आमिर भी लगेंगी फीकी

Eid 2026 dress ideas for women: ईद का त्योहार न केवल खुशियों और मिठाइयों का प्रतीक है, बल्कि फैशन और स्टाइल दिखाने का भी अवसर है. इस ईद आप अलग-अलग प्रकार के सूट पहनकर खुद को खास और यूनिक लुक दे सकती हैं. चलिए जानते हैं इस साल की ट्रेंडिंग सूट स्टाइल्स.


By: sanskritij jaipuria | Published: March 18, 2026 2:28:08 PM IST

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पाकिस्तानी सूट

आजकल हर तरह के पाकिस्तानी सूट काफी ट्रेंड में हैं. ये सूट आरामदायक होने के साथ-साथ आपको पारंपरिक और आधुनिक दोनों ही लुक दे सकते हैं. आप इसमें हल्के रंग या ब्राइट कलर्स ट्राई कर सकती हैं.

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स्कर्ट स्टाइल सूट

स्कर्ट स्टाइल सूट ईद पर आपके लिए सबसे हटकर लुक देंगे. ये स्टाइल आपको आरामदायक रखने के साथ-साथ हर पार्टी या ईद समारोह में अलग पहचान दिलाएगा.

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हैवी वर्क शरारा सूट

हैवी वर्क शरारा सूट ईद के खास मौके पर पहनने के लिए परफेक्ट है. ये सूट आपको स्टाइलिश और रॉयल लुक देता है, खासकर जब आप पार्टी या बड़े फंक्शन में शामिल हों.

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एम्ब्रॉयडरी सूट

ईद पर एम्ब्रॉयडरी सूट पहनना आपके लुक को और भी खास बनाता है. ये सूट सूक्ष्म डिजाइन और डिटेलिंग के कारण सभी का ध्यान खींचता है.

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अनारकली सूट

महिलाओं का सबसे पसंदीदा डिजाइन अनारकली सूट ईद पर ट्राई किया जा सकता है. ये फ्लेयर्ड डिजाइन आपके शरीर पर शानदार लगेगा और ट्रेडिशनल टच देगा.

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लाइटवेट कॉटन सूट

ईद की गर्मी में हल्का और कम्फर्टेबल कॉटन सूट पहनना भी अच्छा ऑप्शन है. ये आरामदायक होने के साथ-साथ सिंपल और एलिगेंट लुक भी देता है.

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पार्टीवियर सूट

यदि आप किसी ईद पार्टी में जा रही हैं, तो पार्टीवियर सूट चुनें. इसमें शिमरी, सिल्क या मोती का वर्क होता है जो आपको ग्लैमरस और मोडर्न लुक देता है.

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Eid 2026 dress ideas for women
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