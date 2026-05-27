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Eid ul-Adha 2026 wishes: दोस्ती और मोहब्बत बढ़ाएंगे ये खास मैसेज, बकरीद पर जरूर करें शेयर

Eid ul-Adha 2026 wishes: बकरीद का त्योहार सिर्फ कुर्बानी और इबादत का ही नहीं, बल्कि प्यार, भाईचारे और खुशियां बांटने का भी संदेश देता है. इस खास मौके पर लोग अपने दोस्तों, परिवार और करीबियों को दिल से मुबारकबाद भेजते हैं. अगर आप भी अपने अपनों को बकरीद पर कुछ खास और यादगार संदेश भेजना चाहते हैं, तो यहां दिए गए मैसेज आपकी भावनाओं को और खूबसूरती से बयां करेंगे.


By: Preeti Rajput | Published: May 27, 2026 3:58:27 PM IST

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ईद-उल-अज़हा मुबारक!

ईद-उल-अज़हा मुबारक! अल्लाह तुम्हारी कुर्बानी कबूल करे और घर में खुशियां, बरकत और सुकून लाए.

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बकरीद मुबारक यार!

बकरीद मुबारक यार! आज के दिन हमारी दोस्ती भी और मजबूत हो जाए. पार्टी कब है मेरी तरफ से?

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पूरे परिवार को बकरीद मुबारक

अम्मी-अब्बू और पूरे परिवार को बकरीद मुबारक. अल्लाह सबको सेहत दे और हम सब हमेशा ऐसे ही साथ रहें.

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अल्लाह तुम्हारे गुनाह माफ करे

इस पाक दिन पर दुआ है कि अल्लाह तुम्हारे गुनाह माफ करे, दिल को पाक करे और हर मन्नत पूरी करे. ईद मुबारक!

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ईद मुबारक!

ईद मुबारक! खूब खाओ, खूब बांटो, और खूब मुस्कुराओ.

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कुर्बानी सिर्फ जानवर की नहीं

कुर्बानी सिर्फ जानवर की नहीं, अपने नफ्स और गुरूर की भी होती है. बकरीद मुबारक, इंशाअल्लाह ये दिन हमें बेहतर इंसान बनाए.

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बकरीद मुबारक हो

मेरे प्यारे भाई/बहन, बकरीद मुबारक हो. दूर रहकर भी दिल पास है. जल्द मिलते हैं, मीठी सेवइयां बाकी हैं.

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ईद-उल-अजहा की दिली मुबारकबाद

आदाब, आपको और आपके परिवार को ईद-उल-अजहा की दिली मुबारकबाद. अल्लाह तआला आप पर अपनी रहमत नाज़िल फरमाए.

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Bakrid 2026Eid ul Adha 2026
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