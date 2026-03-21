जहां ईद की खुशियां मनाना भी जुर्म! विरोध करने पर मिलती है सख्त सजा; जश्न मनाने की कोशिश भी पड़ सकती है महंगी!

Eid 2026: ईद उल फितर इस्लाम धर्म का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है. यह त्योहार रमजान के महीने के खत्म होने पर मनाया जाता है. रमजान में मुस्लिम पूरे महीने रोजा रखते हैं और अल्लाह को शुक्रिया कहते हैं. ईद के दिन सभी लोग अपने परिवार और दोस्तों के साथ खुशियां मनाते हैं. नए कपड़े, मिठाई खाना और दुआ करना इस त्योहार पर किया जाता है. भारत समेत कई देशों में मुस्लिम ये त्योहार धूमधाम से मनाते हैं.