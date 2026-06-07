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महंगे सीरम छोड़िए, अंडे की जर्दी से पाएं नैचुरल ग्लो! घर पर बनाएं ये आसान फेस पैक

Egg Yolk Face Pack: चेहरे की खोई हुई चमक वापस पाने के लिए लोग अक्सर महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स पर हजारों रुपये खर्च कर देते हैं. लेकिन अगर आप केमिकल-फ्री और प्राकृतिक निखार चाहते हैं, तो आपकी रसोई में मौजूद अंडे की जर्दी इसका आसान समाधान हो सकती है. प्रोटीन और फैटी एसिड्स से भरपूर अंडे की जर्दी त्वचा को गहराई से पोषण देती है और स्किन को हेल्दी ग्लो देने में मदद कर सकती है. आइए जानते हैं इस फेस पैक को बनाने और लगाने का सही तरीका.


By: Ranjana Sharma | Published: June 7, 2026 2:58:52 PM IST

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त्वचा को प्राकृतिक निखार दें

महंगे सीरम और नाइट क्रीम के बजाय अंडे की जर्दी से बना फेस पैक त्वचा को प्राकृतिक निखार देने में मदद कर सकता है. इसमें मौजूद पोषक तत्व स्किन को अंदर से पोषण देते हैं.

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फेस पैक के लिए क्या-क्या चाहिए?

इस फेस पैक को बनाने के लिए 1 अंडे की जर्दी, 1 छोटा चम्मच शहद, 1 छोटा चम्मच एलोवेरा जेल या दही और जरूरत पड़ने पर 2-3 बूंद बादाम तेल लें.

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अंडे की जर्दी क्यों है खास?

अंडे की जर्दी में प्रोटीन, विटामिन और फैटी एसिड्स पाए जाते हैं, जो त्वचा को मॉइस्चराइज करने और उसे हेल्दी बनाने में मदद करते हैं.

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ऐसे तैयार करें फेस पैक

एक बाउल में अंडे की जर्दी लें. इसमें शहद और एलोवेरा जेल मिलाकर अच्छी तरह फेंटें, जब तक कि मिश्रण स्मूद और क्रीमी पेस्ट में न बदल जाए.

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लगाने से पहले करें ये तैयारी

फेस पैक लगाने से पहले चेहरे को किसी माइल्ड फेस वॉश या गुलाब जल से साफ करें. साफ त्वचा पर पैक ज्यादा प्रभावी माना जाता है.

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सही तरीके से लगाएं फेस पैक

ब्रश या उंगलियों की मदद से पैक को चेहरे और गर्दन पर ऊपर की दिशा में लगाएं. आंखों के आसपास का हिस्सा छोड़ दें.

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कितनी देर रखें और कैसे हटाएं?

फेस पैक को 15-20 मिनट तक लगा रहने दें. इसके बाद पहले गुनगुने पानी और फिर ठंडे पानी से चेहरा धो लें. आखिर में मॉइश्चराइजर जरूर लगाएं.

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इस्तेमाल से पहले रखें ये सावधानियां

पहली बार उपयोग करने से पहले पैच टेस्ट जरूर करें. अगर अंडे की महक पसंद नहीं है तो 2 बूंद नींबू का रस या एक बूंद लैवेंडर/रोजमेरी एसेंशियल ऑयल मिला सकते हैं. बेहतर परिणाम के लिए हफ्ते में 1-2 बार इसका इस्तेमाल करें.

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egg yolk face packglowing skin
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