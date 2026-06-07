महंगे सीरम छोड़िए, अंडे की जर्दी से पाएं नैचुरल ग्लो! घर पर बनाएं ये आसान फेस पैक

Egg Yolk Face Pack: चेहरे की खोई हुई चमक वापस पाने के लिए लोग अक्सर महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स पर हजारों रुपये खर्च कर देते हैं. लेकिन अगर आप केमिकल-फ्री और प्राकृतिक निखार चाहते हैं, तो आपकी रसोई में मौजूद अंडे की जर्दी इसका आसान समाधान हो सकती है. प्रोटीन और फैटी एसिड्स से भरपूर अंडे की जर्दी त्वचा को गहराई से पोषण देती है और स्किन को हेल्दी ग्लो देने में मदद कर सकती है. आइए जानते हैं इस फेस पैक को बनाने और लगाने का सही तरीका.