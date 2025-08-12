पोच्ड और ऑमलेट से हो गए है बोर ? तो ट्राय करे ये झटपट बनने वाली टेस्टी रेसिपीज
अंडे एक ऐसा सुपरफूड हैं जो प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स से भरपूर होते हैं। ज्यादातर लोग इन्हें ऑमलेट या पोच करके खाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अंडे को बनाने के और भी कई स्वादिष्ट और हेल्दी तरीके हैं? दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में अंडे के यूनिक रेसिपी बनाई जाती हैं, जो न सिर्फ स्वाद में बेहतरीन होती हैं बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद होती हैं।लॉस कर रहे हों या बस कुछ नया ट्राय करना चाहते हों, ये रेसिपीज सिर्फ आपके लिए तो चलिए जानते हैं अंडे को खाने के नए और मजेदार तरीके
स्क्रैम्बल्ड एग्स मुलायम और क्रीमी टेक्सचर वाला (Scrambled Eggs with Soft and Creamy Texture)
स्क्रैम्बल्ड एग्स बनाना आसान और जल्दी तैयार होने वाला तरीका है। इसमें अंडों को फेंटकर पैन में डालते हैं और धीमी आंच पर लगातार चलाते हैं, ताकि मुलायम और क्रीमी टेक्सचर आए।
अंडा करी की मसालेदार और भरपूर स्वाद वाली रेसिपी (
एग करी एक मसालेदार और भरपूर स्वाद वाला तरीका है जिसमें उबले अंडों को टमाटर-प्याज की ग्रेवी में पकाया जाता है। इसमें हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्च और गरम मसाला डाला जाता है, जिससे इसका स्वाद गहरा हो जाता है।
डेविल्ड एग्स कोल्ड और क्रीमी रेसिपी( Deviled Eggs cold and creamy recipe)
डेविल्ड एग्स एक ठंडी और क्रीमी रेसिपी है जिसमें उबले अंडों को आधा काटकर उनके पीले भाग (योल्क) को मेयोनेज़, सरसों और मसालों के साथ मिक्स किया जाता है।
एग फ्राइड राइस चाइनीज स्टाइल का एक फास्ट और हेल्दी डिश (Egg Fried Rice Chinese Style A fast and healthy dish)
एग फ्राइड राइस चाइनीज स्टाइल का एक फास्ट और हेल्दी डिश है। इसमें पके हुए चावल को अंडे, प्याज, हरी प्याज और सोया सॉस के साथ तेज आंच पर पकाया जाता है। अंडा चावल में अच्छी तरह मिक्स हो जाता है जिससे हर बाइट में स्वाद आता है।
एग सैंडविच क्लासिक और आसान नाश्ता (Egg Sandwich Classic and Easy Breakfast)
एग सैंडविच एक क्लासिक और आसान नाश्ता है जिसे उबले या स्क्रैम्बल्ड अंडों से बनाया जा सकता है। इसमें ब्रेड के बीच अंडे, मेयोनेज़, नमक, काली मिर्च और चाहें तो सलाद पत्ते, टमाटर और खीरे की स्लाइस डाली जाती हैं।
शाक्षुका मिडल ईस्ट डिश है (Shakshuka is a Middle Eastern dish)
शाक्षुका एक मिडल ईस्ट डिश है जिसमें टमाटर, प्याज, शिमला मिर्च और मसालों की ग्रेवी में अंडे तोड़कर पकाए जाते हैं। अंडे का सफेद भाग ग्रेवी में सेट हो जाता है जबकि योल्क हल्का क्रीमी रहता है।
