पोच्ड और ऑमलेट से हो गए है बोर ? तो ट्राय करे ये झटपट बनने वाली टेस्टी रेसिपीज

अंडे एक ऐसा सुपरफूड हैं जो प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स से भरपूर होते हैं। ज्यादातर लोग इन्हें ऑमलेट या पोच करके खाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अंडे को बनाने के और भी कई स्वादिष्ट और हेल्दी तरीके हैं? दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में अंडे के यूनिक रेसिपी बनाई जाती हैं, जो न सिर्फ स्वाद में बेहतरीन होती हैं बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद होती हैं।लॉस कर रहे हों या बस कुछ नया ट्राय करना चाहते हों, ये रेसिपीज सिर्फ आपके लिए तो चलिए जानते हैं अंडे को खाने के नए और मजेदार तरीके