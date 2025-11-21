Skin Glow: चीनी बन रही है महिलाओं की खूबसूरती की दुश्मन, जानें इसके नुकसान
Skin Care: महिलाएं अपनी खूबसूरती को बरकरार करने के लिए क्या कुछ नहीं करती हैं. पर क्या आपको पता है कि चीनी किस तरह आपकी खूबसूरत को छीन सकती है और स्किन के ग्लो को खराब कर सकती है.
ग्लोइंग स्किन
ज्यादा चीनी खाने से ग्लाइकेशन नामक प्रक्रिया होती है, जो त्वचा के कोलेजन को नुकसान पहुंचाती है.
चेहरे का निखार
चीनी IGF-1 हार्मोन के स्तर को बढ़ा सकती है, जिससे पिंपल्स हो सकते हैं.
खूबसूरत चेहरा
अधिक चीनी का सेवन करने से महिलाओं में हार्मोनल असंतुलन हो सकता है. इससे आपको इरेगुलर पीरियड्स, PCOD, PCOS की समस्या हो सकती है.
स्किन इंफ्लेमशन
चीनी आपकी त्वचा की दुश्मन बन सकती है अधिक चीनी का सेवन करने से आपकी त्वचा में सूजन और लालिमा जैसी समस्याएं हो सकती हैं.
त्वचा का उम्र बढ़ना
ग्लाइसेशन से त्वचा की लोच कम होती है. इससे झुर्रियां, फाइन लाइन्स और ढीलापन जल्दी नजर आने लगता है.
स्किन एलर्जी
चीनी प्रो-इंफ्लेमेटरी साइटोकिन्स को बढ़ाती है. एक्जिमा, रोसैसिया और जलन जैसी समस्याएं हो सकती हैं.