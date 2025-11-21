  • Home>
  • Gallery»
  • Skin Glow: चीनी बन रही है महिलाओं की खूबसूरती की दुश्मन, जानें इसके नुकसान

Skin Glow: चीनी बन रही है महिलाओं की खूबसूरती की दुश्मन, जानें इसके नुकसान

Skin Care: महिलाएं अपनी खूबसूरती को बरकरार करने के लिए क्या कुछ नहीं करती हैं. पर क्या आपको पता है कि चीनी किस तरह आपकी खूबसूरत को छीन सकती है और स्किन के ग्लो को खराब कर सकती है. 


By: Shivi Bajpai | Published: November 21, 2025 9:10:33 AM IST

Follow us on
Google News
skin - Photo Gallery
1/6

ग्लोइंग स्किन

ज्यादा चीनी खाने से ग्लाइकेशन नामक प्रक्रिया होती है, जो त्वचा के कोलेजन को नुकसान पहुंचाती है.

skin care - Photo Gallery
2/6

चेहरे का निखार

चीनी IGF-1 हार्मोन के स्तर को बढ़ा सकती है, जिससे पिंपल्स हो सकते हैं.

glowing skin - Photo Gallery
3/6

खूबसूरत चेहरा

अधिक चीनी का सेवन करने से महिलाओं में हार्मोनल असंतुलन हो सकता है. इससे आपको इरेगुलर पीरियड्स, PCOD, PCOS की समस्या हो सकती है.

skin inflammation - Photo Gallery
4/6

स्किन इंफ्लेमशन

चीनी आपकी त्वचा की दुश्मन बन सकती है अधिक चीनी का सेवन करने से आपकी त्वचा में सूजन और लालिमा जैसी समस्याएं हो सकती हैं.

skin aging - Photo Gallery
5/6

त्वचा का उम्र बढ़ना

ग्लाइसेशन से त्वचा की लोच कम होती है. इससे झुर्रियां, फाइन लाइन्स और ढीलापन जल्दी नजर आने लगता है.

skin health - Photo Gallery
6/6

स्किन एलर्जी

चीनी प्रो-इंफ्लेमेटरी साइटोकिन्स को बढ़ाती है. एक्जिमा, रोसैसिया और जलन जैसी समस्याएं हो सकती हैं.

Tags:
glowing skinkorean glass skinSugar
Skin Glow: चीनी बन रही है महिलाओं की खूबसूरती की दुश्मन, जानें इसके नुकसान - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Skin Glow: चीनी बन रही है महिलाओं की खूबसूरती की दुश्मन, जानें इसके नुकसान - Photo Gallery
Skin Glow: चीनी बन रही है महिलाओं की खूबसूरती की दुश्मन, जानें इसके नुकसान - Photo Gallery
Skin Glow: चीनी बन रही है महिलाओं की खूबसूरती की दुश्मन, जानें इसके नुकसान - Photo Gallery
Skin Glow: चीनी बन रही है महिलाओं की खूबसूरती की दुश्मन, जानें इसके नुकसान - Photo Gallery