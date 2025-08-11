एक्शन से लेके इमोशन तक, Sunil shetty की ये टॉप फिल्में जीत लेंगी आपका दिल।

हेरा फेरी (Hera Pheri)

हेरा फेरी 2000 में आई एक हिंदी कॉमेडी फिल्म है, जिसे प्रियदर्शन ने निर्देशित किया है और नीरज वोरा ने लिखा है। यह फिल्म राजू, श्याम और बाबूराव आप्टे नामक तीन किरदारों के इर्द-गिर्द घूमती है, जो पैसे की तंगी से जूझ रहे हैं और फिरौती के लिए एक अपहरण योजना में फंस जाते हैं। यह फिल्म 1989 की मलयालम फिल्म रामजी राव स्पीकिंग का रीमेक है. यह एक कॉमेडी फिल्म है जिसमें शेट्टी ने श्याम की भूमिका निभाई है, जो फिरौती की साजिश में फंसे तीन लोगों में से एक है। उनके साथ अक्षय कुमार और परेश रावल भी हैं।