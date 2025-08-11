एक्शन से लेके इमोशन तक, Sunil shetty की ये टॉप फिल्में जीत लेंगी आपका दिल।
Sunil Shetty को Bollywood इंडस्ट्री में कदम रखे हुए लगभग 32 साल हो चुके है और इन 32 सालो में Sunil Shetty ने कई सारी ब्लॉकबस्टर हिट्स दी है। आज उनके जन्मदिन के अवसर पर, हम आपको बताएंगे Sunil Shetty की कुछ ऐसे रोमांचक और धमाकेदार फिल्में जिन्हे देख आप भी बन जायेंगे सुनील शेट्टी के डाई हार्ट फैन।
धड़कन (Dhadkan)
धड़कन" 2000 में रिलीज़ हुई एक प्रसिद्ध बॉलीवुड रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसमें अक्षय कुमार, शिल्पा शेट्टी और सुनील शेट्टी ने मुख्य भूमिकाएँ निभाई हैं। यह फिल्म एक "Love Triangle" पर आधारित है, जहाँ अंजलि (शिल्पा शेट्टी) अपने माता-पिता की पसंद (अक्षय कुमार) और अपने प्यार (सुनील शेट्टी) के बीच फंसी हुई है।
बॉर्डर (Border)
फिल्म 'बॉर्डर' 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध पर आधारित एक प्रसिद्ध हिंदी फिल्म है। यह फिल्म 1971 के लोंगेवाला युद्ध की घटनाओं पर आधारित है, जहां 120 भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तानी सेना के टैंक रेजिमेंट का मुकाबला किया था। फिल्म में सनी देओल, सुनील शेट्टी, जैकी श्रॉफ, अक्षय खन्ना और अन्य कलाकारों ने अभिनय किया है।
मोहरा (Mohra)
"मोहरा" 1994 में रिलीज़ हुई एक हिंदी एक्शन-थ्रिलर फिल्म है, जिसे राजीव राय ने निर्देशित किया है। फिल्म में अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, रवीना टंडन और नसीरुद्दीन शाह मुख्य भूमिकाओं में हैं। "मोहरा" 1994 की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी और इसे बॉक्स ऑफिस पर बड़ी सफलता मिली थी। फिल्म में एक पत्रकार और एक पूर्व-अपराधी के बीच की कहानी है, जो एक खतरनाक आपराधिक साजिश में फंस जाते हैं। यह एक एक्शन थ्रिलर है जिसमें शेट्टी बदला लेने वाले अपराधी की भूमिका में हैं, जबकि अक्षय कुमार एक पुलिस अधिकारी की भूमिका में हैं।
हेरा फेरी (Hera Pheri)
हेरा फेरी 2000 में आई एक हिंदी कॉमेडी फिल्म है, जिसे प्रियदर्शन ने निर्देशित किया है और नीरज वोरा ने लिखा है। यह फिल्म राजू, श्याम और बाबूराव आप्टे नामक तीन किरदारों के इर्द-गिर्द घूमती है, जो पैसे की तंगी से जूझ रहे हैं और फिरौती के लिए एक अपहरण योजना में फंस जाते हैं। यह फिल्म 1989 की मलयालम फिल्म रामजी राव स्पीकिंग का रीमेक है. यह एक कॉमेडी फिल्म है जिसमें शेट्टी ने श्याम की भूमिका निभाई है, जो फिरौती की साजिश में फंसे तीन लोगों में से एक है। उनके साथ अक्षय कुमार और परेश रावल भी हैं।
फिर हेरा फेरी (Phir hera Pheri)
"फिर हेरा फेरी" 2006 में रिलीज़ हुई एक हिंदी कॉमेडी फिल्म है, जो "हेरा फेरी" (2000) का सीक्वल है. नीरज वोरा द्वारा निर्देशित और लिखित, इस फिल्म में अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, परेश रावल, बिपाशा बसु और रिमी सेन मुख्य भूमिकाओं में हैं. फिल्म राजू, श्याम और बाबूराव के इर्द-गिर्द घूमती है, जो एक धोखेबाज के हाथों धोखा खाने के बाद, एक गैंगस्टर से लिया हुआ कर्ज़ चुकाने के लिए एक योजना बनाते हैं.
मैं हूँ ना (Main Hoon na)
"मैं हूँ ना" 2004 में रिलीज़ हुई एक बॉलीवुड फिल्म है, जिसे फराह खान ने निर्देशित किया है। यह फिल्म एक एक्शन-कॉमेडी है जिसमें शाहरुख खान, सुनील शेट्टी, सुष्मिता सेन, अमृता राव और ज़ायेद खान मुख्य भूमिकाओं में हैं। यह फिल्म फराह खान की निर्देशन में पहली फिल्म थी और शाहरुख खान की प्रोडक्शन कंपनी रेड चिलीज़ एंटरटेनमेंट की भी पहली फिल्म थी। यह एक एक्शन-कॉमेडी है जिसमें शेट्टी खलनायक राघवन की भूमिका निभा रहे हैं।
Disclaimer
इस में दी गई फिल्मों की सूची लेखक की व्यक्तिगत पसंद और सामान्य दर्शकों की लोकप्रियता के आधार पर तैयार की गई है। इसका उद्देश्य केवल मनोरंजन और जानकारी प्रदान करना है। पाठकों की पसंद अलग हो सकती है।